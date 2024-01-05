Kia оновила рекорд продажів авто, який протримався майже десятиліття — Finance.ua

Kia оновила рекорд продажів авто, який протримався майже десятиліття
Kia Corp., другий за величиною автовиробник Південної Кореї за обсягом продажів, заявив, що його продажі у 2023 році досягли рекордного рівня — близько 3,08 мільйона одиниць завдяки збільшенню закордонного попиту на його моделі позашляховиків.
Про це повідомляє Yonhap.
У компанії заявили, що минулого року продали 3 085 771 автомобіль проти 2 901 797 одиниць роком раніше завдяки збільшенню продажів позашляховиків моделей Sportage, Seltos і Sorento.
Попередній рекорд Kia, який був встановлений у 2014 році, становив близько 3,03 мільйона проданих авто за рік.
Зазначається, що закордонні доставки Kia зросли на 6,7% до 2 516 383 одиниць порівняно з роком раніше, а продажі на внутрішньому ринку зросли на 4,6% до 556 660 автомобілей.
Sportage була найпопулярнішою моделлю за кордоном. Її продали близько 520 000 одиниць, тоді як Sorento була найбільш продаваною моделлю у Південній Кореї (85 811 одиниць).
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