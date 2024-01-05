Kia оновила рекорд продажів авто, який протримався майже десятиліття — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Kia оновила рекорд продажів авто, який протримався майже десятиліття

Технології&Авто
15
Kia оновила рекорд продажів авто, який протримався майже десятиліття
Kia оновила рекорд продажів авто, який протримався майже десятиліття
Kia Corp., другий за величиною автовиробник Південної Кореї за обсягом продажів, заявив, що його продажі у 2023 році досягли рекордного рівня — близько 3,08 мільйона одиниць завдяки збільшенню закордонного попиту на його моделі позашляховиків.
Про це повідомляє Yonhap.
У компанії заявили, що минулого року продали 3 085 771 автомобіль проти 2 901 797 одиниць роком раніше завдяки збільшенню продажів позашляховиків моделей Sportage, Seltos і Sorento.
Попередній рекорд Kia, який був встановлений у 2014 році, становив близько 3,03 мільйона проданих авто за рік.
Читайте також
Зазначається, що закордонні доставки Kia зросли на 6,7% до 2 516 383 одиниць порівняно з роком раніше, а продажі на внутрішньому ринку зросли на 4,6% до 556 660 автомобілей.
Sportage була найпопулярнішою моделлю за кордоном. Її продали близько 520 000 одиниць, тоді як Sorento була найбільш продаваною моделлю у Південній Кореї (85 811 одиниць).
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.