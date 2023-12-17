Hyundai і Kia розробили шину з вбудованими «ланцюгами протиковзання» — Finance.ua

Hyundai і Kia розробили шину з вбудованими «ланцюгами протиковзання» Сьогодні 00:46 — Фондовий ринок

Hyundai і Kia розробили шину з вбудованими «ланцюгами протиковзання»



Про це пише Технологія досить цікава, але потребуватиме серйозної зміни конструкції всього колісного вузла. Головний елемент тут — зачепи зі сплаву з пам’яттю форми, як на марсоходах НАСА.Про це пише nnews.com.ua

При подачі струму зачепи можуть відновлюватися до початкового стану, тому їх можна прибирати або висувати простим натисканням кнопки.

Компанії Hyundai Motor і Kia представили нову технологію шин із вбудованими «ланцюгами протиковзання». На неї вже заявлено патент, однак на серійних автомобілях щось подібне ми побачимо нескоро. Розробка корейців принципово змінює дизайн всього колісного вузла, тому попереду довга і доволі специфічна робота зі створення та налагодження нових техпроцесів. Проте рішення цікаве, і головне — воно дійсно може зробити поїздки взимку безпечнішими.

Суть

На шині роблять радіальні канавки, в яких встановлюють спеціальні скоби. Ці зачепи йдуть всередину колісного диска, причому частково їх виготовляють з особливого сплаву з пам’яттю форми. У неактивному стані скоба затиснута і її ніжка має форму літери L, але варто подати струм, як ніжка розпрямляється до J і виштовхує зачіп назовні.

Виступи, що утворилися, покращують зчеплення з дорогою, плюс водієві не потрібно виходити з машини і робити що-небудь вручну. Інша неочевидна перевага технології - в опущеному стані скоби починають шуміти в міру зносу протектора, сигналізуючи про необхідність заміни шин.

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