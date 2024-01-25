Королівський дім Швеції відмовився від шоколаду відомого бренду через війну рф проти України — Finance.ua

Королівський дім Швеції відмовився від шоколаду відомого бренду через війну рф проти України
Королівський дім Швеції виключив виробника шоколаду Marabou зі свого списку постачальників, оскільки його власник — компанія Mondelez потрапила до чорного списку українського Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) через діяльність компанії в росії.
Про це повідомляє Aftonbladet.
Пресслужба шведського королівського двору підтвердила інформаційному агентству TT, що наприкінці минулого року було прийнято рішення припинити дію наказу, згідно з яким продукції компанії Marabou надавався титул «постачальник Королівського двору Швеції».
Минулого року кілька магазинів прибрали продукцію Marabou зі своїх полиць, а низка організацій вирішили бойкотувати компанію.
За даними Асоціації постачальників Королівського двору, наразі існує 128 постачальників для королівської родини. У цьому переліку досі бренди, що належать компаніям, які продовжують працювати в росії тією чи іншою мірою.
Асоціація не може коментувати це, оскільки королівська родина вирішує, хто повинен бути в списку.
Серед брендів, пов’язаних із продовженням діяльності в росії, — виробник хлібців Wasabröd, що належить італійській Barilla, а також виробники соусів Slotts і Winborgs, що належать британській Unilever.
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