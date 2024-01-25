Королівський дім Швеції відмовився від шоколаду відомого бренду через війну рф проти України — Finance.ua
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Королівський дім Швеції відмовився від шоколаду відомого бренду через війну рф проти України

Світ
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Королівський дім Швеції відмовився від шоколаду відомого бренду через війну рф проти України
Королівський дім Швеції відмовився від шоколаду відомого бренду через війну рф проти України
Королівський дім Швеції виключив виробника шоколаду Marabou зі свого списку постачальників, оскільки його власник — компанія Mondelez потрапила до чорного списку українського Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) через діяльність компанії в росії.
Про це повідомляє Aftonbladet.
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Пресслужба шведського королівського двору підтвердила інформаційному агентству TT, що наприкінці минулого року було прийнято рішення припинити дію наказу, згідно з яким продукції компанії Marabou надавався титул «постачальник Королівського двору Швеції».
Минулого року кілька магазинів прибрали продукцію Marabou зі своїх полиць, а низка організацій вирішили бойкотувати компанію.
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За даними Асоціації постачальників Королівського двору, наразі існує 128 постачальників для королівської родини. У цьому переліку досі бренди, що належать компаніям, які продовжують працювати в росії тією чи іншою мірою.
Асоціація не може коментувати це, оскільки королівська родина вирішує, хто повинен бути в списку.
Серед брендів, пов’язаних із продовженням діяльності в росії, — виробник хлібців Wasabröd, що належить італійській Barilla, а також виробники соусів Slotts і Winborgs, що належать британській Unilever.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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