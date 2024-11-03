Конвертація валюти під час розрахунків карткою за кордоном: що варто знати — Finance.ua
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Конвертація валюти під час розрахунків карткою за кордоном: що варто знати

Особисті фінанси
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Конвертація валюти під час розрахунків карткою за кордоном: що варто знати
Конвертація валюти під час розрахунків карткою за кордоном: що варто знати
Під час оплати платіжною карткою за кордоном слід звернути увагу на кілька важливих нюансів, особливо на конвертацію валюти.
Про це пише «Телеканал 24».
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Конвертація валюти — це процес обміну однієї валюти на іншу за встановленим курсом.

Що впливає на курс конвертації валюти

На курс конвертації впливають кілька факторів: банк, який видав картку, міжнародна платіжна система та валюта, в якій потрібно провести необхідну операцію.

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Це може бути як оплата товару безпосередньо за межами України, так і покупка в Інтернеті.
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Існує два варіанти конвертації під час оплати послуг або товарів в іноземній валюті, наприклад, в євро:
  1. Гривня може бути конвертована в євро за курсом банку, який діє на день проведення операції.
  2. По-друге, валюту операції, як-от євро, конвертують в долар за курсом міжнародної платіжної системи, а далі долар конвертують у валюту рахунку за курсом банку.
Усю інформацію про поточний курс євро в банку та міжнародних платіжних системах можна дізнатися на офіційному сайті кредитора, у відповідному мобільному застосунку або на сайтах Visa та MasterCard.
Нагадаємо, за словами інвестбанкіра Сергія Фурси, курс долара та євро до кінця осені залишаться без змін. Він зазначив, якщо будуть коливання валюти, то незначні та малопомітні.
За матеріалами:
Телеканал 24
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