Конвертація валюти під час розрахунків карткою за кордоном: що варто знати — Finance.ua

Конвертація валюти під час розрахунків карткою за кордоном: що варто знати Сьогодні 10:19 — Особисті фінанси

Конвертація валюти під час розрахунків карткою за кордоном: що варто знати

Під час оплати платіжною карткою за кордоном слід звернути увагу на кілька важливих нюансів, особливо на конвертацію валюти.

Про це пише «Телеканал 24».

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Конвертація валюти — це процес обміну однієї валюти на іншу за встановленим курсом.

Що впливає на курс конвертації валюти

На курс конвертації впливають кілька факторів: банк, який видав картку, міжнародна платіжна система та валюта, в якій потрібно провести необхідну операцію.

Це може бути як оплата товару безпосередньо за межами України, так і покупка в Інтернеті.

Існує два варіанти конвертації під час оплати послуг або товарів в іноземній валюті, наприклад, в євро:

Гривня може бути конвертована в євро за курсом банку, який діє на день проведення операції. По-друге, валюту операції, як-от євро, конвертують в долар за курсом міжнародної платіжної системи, а далі долар конвертують у валюту рахунку за курсом банку.

Усю інформацію про поточний курс євро в банку та міжнародних платіжних системах можна дізнатися на офіційному сайті кредитора, у відповідному мобільному застосунку або на сайтах Visa та MasterCard.

Нагадаємо, за словами інвестбанкіра Сергія Фурси, курс долара та євро до кінця осені залишаться без змін. Він зазначив , якщо будуть коливання валюти, то незначні та малопомітні.

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