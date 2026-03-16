Контрабанда поштою: митники виявили незаконних посилок на 3,8 млн грн Сьогодні 19:36 — Кримінал

У міжнародних посилках зафіксовано порушення

Упродовж січня-лютого 2026 року митники зафіксували 256 порушень митних правил під час переміщення товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях. Більшість із них стосувалася ввезення товарів до України.

Зокрема, 218 випадків порушень було задокументовано саме під час імпорту. Загальна вартість товарів, які намагалися перемістити з порушеннями, перевищила 3,8 млн грн.

Що найчастіше намагаються переслати

Найчастіше порушники намагалися пересилати:

мобільні телефони та інші електронні пристрої,

товари подвійного використання,

культурні цінності,

лікарські засоби та медичні препарати.

Серед найбільш поширених порушень митних правил:

пересилання заборонених товарів — 128 випадків;

недостовірне декларування — 114 випадків;

приховування товарів від митного контролю — 14 випадків.

За такі порушення законодавство передбачає накладення штрафів, а також можливу конфіскацію товарів.

Частина випадків має ознаки злочину

Крім адміністративних правопорушень, митні органи виявили 132 випадки незаконного переміщення товарів, які можуть містити ознаки кримінальних злочинів.

За цими фактами до Служби безпеки України направлено 107 повідомлень про можливі правопорушення, ще 25 повідомлень передано до органів Міністерства внутрішніх справ України.

Раніше ми повідомляли , що в березні в Україні вперше запрацював автоматичний випуск товарів у режимах імпорту та тимчасового ввезення. Відповідні митні декларації оформлено повністю без участі митника.

