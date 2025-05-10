Конкурент Renault Taliant: Fiat презентує новий доступний седан (фото) — Finance.ua
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Конкурент Renault Taliant: Fiat презентує новий доступний седан (фото)

Технології&Авто
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Конкурент Renault Taliant: Fiat презентує новий доступний седан (фото)
Конкурент Renault Taliant: Fiat презентує новий доступний седан (фото), Фото: Fiat
Представлено новий Fiat Cronos 2025. Бюджетний седан В-класу з великим багажником є конкурентом нового Renault Taliant.
Подробиці нової моделі розкрили на офіційному сайті Fiat.
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4,3-метровий седан Fiat Cronos є побратимом хетчбека Argo, який вже оновили торік. Його випускають із 2018 року і він уже вдруге проходить модернізацію.
Його презентували в Аргентині, адже саме там виготовляють модель. Вона коштує від 23 до 28,8 млн песо ($20 000 — 25 000).
Фото: Fiat
Фото: Fiat
Новий Fiat Cronos 2025 пізнається за зміненою передньою частиною. Седан отримав нові фари, решітку радіатора та передній бампер, а ззаду освіжили ліхтарі.
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У салоні покращили оздоблення та встановили нову мультимедійну систему із сучаснішим 7-дюймовим тачскріном, а також Android Auto та Apple CarPlay.
Седан має великий 520-літровий багажник. Усі Fiat Cronos 2025 оснащені кондиціонером і 4 подушками безпеки, а топова версія має клімат-контроль, камеру і парктронік.
Фото: Fiat
Фото: Fiat
Новий Fiat Cronos оснащений 1,3-літровим бензиновим двигуном потужністю 101 к. с. Як пальне можна використовувати й етанол. На вибір доступні 5-ступінчаста механічна КПП та варіатор.
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