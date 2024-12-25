Конкурент Renault Duster: наступного року вийде бюджетний кросовер Hyundai Creta 2024 (фото) — Finance.ua
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Конкурент Renault Duster: наступного року вийде бюджетний кросовер Hyundai Creta 2024 (фото)

Технології&Авто
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Конкурент Renault Duster: наступного року вийде бюджетний кросовер Hyundai Creta 2024 (фото)
Конкурент Renault Duster: наступного року вийде бюджетний кросовер Hyundai Creta 2024 (фото)
Компактний бюджетний кросовер Hyundai Creta 2024 нещодавно розсекретили офіційно після модернізації. Тепер стало відомо, що суперник Renault Duster із низькою ціною отримає нову модифікацію.
За інформацією Autocar, на початку 2025 року з’явиться електрокар Hyundai Creta EV.
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У виданні показали навіть можливий дизайн машини. Втім, кардинальних відмінностей від моделі з ДВЗ не очікується.
Електричний кросовер отримає силову установку потужністю 138 к.с. та батарейний блок ємністю 45 кВтг із запасом ходу понад 300 км. Ціна Hyundai Creta EV — близько 23 000 доларів.
Конкурент Renault Duster: наступного року вийде бюджетний кросовер Hyundai Creta 2024 (фото)
Зовнішність рестайлінгової моделі виконали у стилі сучасного Hyundai Tucson з інтегрованими фарами та Santa Fe з його «квадратною» стилістикою.
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Задні ліхтарі виглядають строго завдяки геометричному малюнку.
В оснащення Hyundai Creta 2024 входять двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду, вбудований відеореєстратор, вентиляція крісел, панорамний дах та інші дрібниці.
За матеріалами:
Обозреватель
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