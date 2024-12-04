Hyundai відкликає майже чверть мільйона автомобілів — Finance.ua

Hyundai відкликає майже чверть мільйона автомобілів Сьогодні 23:05 — Технології&Авто

Hyundai відкликає майже чверть мільйона автомобілів

Корейський автовиробник оголосив про відкликання чверті мільйона Santa Fe та Elantra, проте дефект не надто серйозний — автівки мають дефект камери заднього виду, що може вийти з ладу.

Як повідомляє Motor1, компанія відкликає 226 118 автомобілів у США. Хоч проблема не здається критичною, несправні камери заднього огляду порушують Федеральний стандарт безпеки автомобільних транспортних засобів № 111, який стосується оглядовості позаду.

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Відклична кампанія стосується кросовера Santa Fe у стандартній та гібридній версії 2021−2022 років випуску, плагін-гібрид Santa Fe 2022 року та Hyundai Elantra 2021−2022 років. Elantra N 2022 року також виділяється в документації про відкликання, хоча це потенційно стосується лише 1186 екземплярів моделі.

Повідомляється, що проблема пов’язана з несправністю друкованої плати камери заднього виду. У документах, поданих до Національного управління безпеки дорожнього руху (NHTSA), згадуються друковані плати, які можуть мати недостатню кількість паяних з’єднань. З часом вони можуть тріснути, що призведе до виходу камери з ладу.

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Рішення досить просте — Hyundai просто замінить стару камеру на нову з оновленим дизайном. Сповіщення дилерів й власників постраждалих транспортних засобів почнеться на початку січня 2025 року. Наразі Hyundai не відомо про жодні нещасні випадки, травми чи пошкодження майна внаслідок проблеми.

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