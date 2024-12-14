Hyundai презентувала кросовер Palisade (фото) — Finance.ua

Hyundai презентувала кросовер Palisade (фото) Сьогодні 02:24 — Технології&Авто

Hyundai презентувала кросовер Palisade (фото)

Hyundai представила наступника Palisade. Флагманський бензиновий кросовер отримав 9-місне виконання та кардинально інший дизайн. Очікується, що новинка з’явиться на світових ринках вже наступного року як модель 2026 модельного року.

Про це повідомляє Motor1

Поточний Palisade перебуває на ринку вже шість років, тому Hyundai представив модель нового покоління.

Кросовер отримав більш кремезний стиль кузова, що нагадує флагманський електричний Ioniq 9. Особливого шарму автівці надають 21-дюймові багатоспицеві диски.

Водночас задня частина виділяється прихованими вихлопними трубами, а також схованим під спойлером на даху склоочисником. На відміну від більшості моделей Hyundai, задні ліхтарі, які за формою дещо нагадують передні світлові блоки, розміщені не на багажнику, а на крилах.

Як і екстер’єр, салон моделі також був повністю перероблений. Його головною окрасою є два споріднених 12,3-дюймових екрани, що виконують роль цифрової панелі приладів та екрану мультимедіа.

Селектор коробки передач перенесли з центральної консолі на колонку керма, тоді як фізичні ручки й кнопки налаштувань клімат-контролю та інших основних функцій були збережені.

Велика секція між передніми сидіннями з зарядними портами USB-C потужністю 100 Вт, підстаканниками та панеллю для бездротової зарядки є багатофункціональною, адже її можна підняти, утворивши третє сидіння.

Саме тому новий Hyundai Palisade може перевозити до дев’яти осіб. Однак, поки невідомо, чи буде компанія пропонувати 9-місний варіант кросовера на інших ринках за межами Кореї.

Hyundai залишився скромним щодо технічних деталей. Відомо лише, що відстань між осями становить 2400 міліметрів. Інші характеристики, як і дані про лінійку силових агрегатів, поки не оприлюднені. Корейський автовиробник лише натякнув, що новинка пропонуватиметься з гібридною установкою.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.