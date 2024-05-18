Конкуренція з YouTube: TikTok тестує можливість завантажувати годинні відео — Finance.ua

Конкуренція з YouTube: TikTok тестує можливість завантажувати годинні відео Сьогодні 03:06 — Фондовий ринок

Конкуренція з YouTube: TikTok тестує можливість завантажувати годинні відео

TikTok тестує можливість для користувачів завантажувати 60-хвилинні відео.

Про це пише TechCrunch.

Зазначається, що наразі ця функція доступна обмеженій кількості користувачів у деяких регіонах, робити її доступною для всіх найближчим часом не планують.

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Спочатку застосунок був сервісом для коротких відео — користувачі могли завантажувати лише 15-секундні ролики. Але за кілька останніх років TikTok поступово збільшив цей ліміт.

TechCrunch пише, таким чином соціальна мережа намагається конкурувати з платформою YouTube.

Можливість завантажувати довгі ролики спонукатиме творців контенту повністю переходити в TikTok. Збільшення хронометражу роликів також може дозволити розміщувати тут, наприклад, повні епізоди телешоу без потреби розбивати їх на частини.

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Багато медіа вже завантажують у TikTok промо ролики та використовують застосунок для залучення глядачів, а збільшений ліміт часу може заохотити їх ділитися більшою кількістю контенту.

theБабель За матеріалами:

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