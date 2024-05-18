Конкуренція з YouTube: TikTok тестує можливість завантажувати годинні відео — Finance.ua
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Конкуренція з YouTube: TikTok тестує можливість завантажувати годинні відео

Фондовий ринок
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Конкуренція з YouTube: TikTok тестує можливість завантажувати годинні відео
Конкуренція з YouTube: TikTok тестує можливість завантажувати годинні відео
TikTok тестує можливість для користувачів завантажувати 60-хвилинні відео.
Про це пише TechCrunch.
Зазначається, що наразі ця функція доступна обмеженій кількості користувачів у деяких регіонах, робити її доступною для всіх найближчим часом не планують.
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Спочатку застосунок був сервісом для коротких відео — користувачі могли завантажувати лише 15-секундні ролики. Але за кілька останніх років TikTok поступово збільшив цей ліміт.
TechCrunch пише, таким чином соціальна мережа намагається конкурувати з платформою YouTube.
Можливість завантажувати довгі ролики спонукатиме творців контенту повністю переходити в TikTok. Збільшення хронометражу роликів також може дозволити розміщувати тут, наприклад, повні епізоди телешоу без потреби розбивати їх на частини.
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Багато медіа вже завантажують у TikTok промо ролики та використовують застосунок для залучення глядачів, а збільшений ліміт часу може заохотити їх ділитися більшою кількістю контенту.
За матеріалами:
theБабель
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