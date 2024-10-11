Конкуренція в IT: що зараз відбувається на ринку — Finance.ua

Конкуренція в IT: що зараз відбувається на ринку Сьогодні 12:01 — Особисті фінанси

Конкуренція в IT: що зараз відбувається на ринку

Середня кількість відгуків на вакансію в IT зросла до 30, а в топі за кількістю вакансій — Marketing, QA та Analyst.

Про це свідчить аналітика ринку у вересні від DOU.

У вересні компанії опублікували на DOU 5242 вакансії. Це на 179 менше за рекордний показник у серпні. Але вже три місяці поспіль кількість вакансій тримається на рівні понад 5 тисяч. Також у вересні цього року на 33% вакансій більше, ніж у вересні торік.

27 категорій показали у вересні від’ємну динаміку, дві — залишились на тому ж рівні, а 20 — позитивну.

З найбільш популярних категорій зниження торкнулося Finance, Node. js, DevOps, Marketing тощо.

З червня знижується кількість вакансій для Artists — нині 31. З липня на 18% стало менше можливостей для DevOps, для продакт-менеджерів — на 14%.

Кількість вакансій для QA зростає — 358. Більший показник був тільки в липні 2022-го року.

У HR — 218 — це найбільше з початку повномасштабного вторгнення.

Також рекордна кількість вакансій у напрямі SEO — 61. Це більше, ніж до початку великої війни.

965 вакансій для фахівців з досвідом понад 5 років

У вересні було на 6% менше вакансій на ремоуті та на 10% — за кордоном. А у найбільших містах, окрім Дніпра й Одеси — невелике зростання.

У вересні позитивну динаміку зберегли категорії за досвідом — 5+ років і та, де не вказаний досвід роботи. Для тих, хто має понад 5 років досвіду — 965 вакансій — найбільше з початку повномасштабного вторгнення.

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У вересні поменшало вакансій у маркетингу для кандидатів з досвідом 1−5 років, однак, для тих, хто має менше року досвіду, кількість можливостей в маркетингу незначно зросла. Серед найдосвідченіших фахівців найбільше компанії шукали Front-end, Java і Python.

Знижується конкуренція серед QA

Середня кількість відгуків на одну вакансію на DOU у вересні зросла до 30,34 відгуку. Вплинуло незначне зменшення кількості вакансій та дещо більша активність кандидатів, ніж у серпні.

Конкуренція за місяць зменшилась у 18 категоріях, у двох залишилась на тому ж рівні, у 34 зросла.

Найбільша кількість відгуків на вакансію традиційно припадає на Front-end — 106,6 у вересні. З липня їх кількість зростає.

На другому місці QA — 78,1 відгуку. Тут ситуація протилежна. Конкуренція знижується починаючи з лютого цього року (тоді було в середньому 114 відгуків на вакансію).

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На третьому місці Java з 61,2 відгука на вакансію.

У дизайні та продакт-менеджменті рекордні показники у вересні — 50 і 30,5 відгуку відповідно. Рекорд також у Unity — 46,5 відгуку.

20 найактивніших компаній вересня за кількістю розміщених вакансій

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