Конкуренція в IT: що зараз відбувається на ринку — Finance.ua

Конкуренція в IT: що зараз відбувається на ринку
Середня кількість відгуків на вакансію в IT зросла до 30, а в топі за кількістю вакансій — Marketing, QA та Analyst.
Про це свідчить аналітика ринку у вересні від DOU.
У вересні компанії опублікували на DOU 5242 вакансії. Це на 179 менше за рекордний показник у серпні. Але вже три місяці поспіль кількість вакансій тримається на рівні понад 5 тисяч. Також у вересні цього року на 33% вакансій більше, ніж у вересні торік.
27 категорій показали у вересні від’ємну динаміку, дві — залишились на тому ж рівні, а 20 — позитивну.
З найбільш популярних категорій зниження торкнулося Finance, Node. js, DevOps, Marketing тощо.
З червня знижується кількість вакансій для Artists — нині 31. З липня на 18% стало менше можливостей для DevOps, для продакт-менеджерів — на 14%.
Кількість вакансій для QA зростає — 358. Більший показник був тільки в липні 2022-го року.
У HR — 218 — це найбільше з початку повномасштабного вторгнення.
Також рекордна кількість вакансій у напрямі SEO — 61. Це більше, ніж до початку великої війни.
965 вакансій для фахівців з досвідом понад 5 років
У вересні було на 6% менше вакансій на ремоуті та на 10% — за кордоном. А у найбільших містах, окрім Дніпра й Одеси — невелике зростання.
У вересні позитивну динаміку зберегли категорії за досвідом — 5+ років і та, де не вказаний досвід роботи. Для тих, хто має понад 5 років досвіду — 965 вакансій — найбільше з початку повномасштабного вторгнення.
У вересні поменшало вакансій у маркетингу для кандидатів з досвідом 1−5 років, однак, для тих, хто має менше року досвіду, кількість можливостей в маркетингу незначно зросла. Серед найдосвідченіших фахівців найбільше компанії шукали Front-end, Java і Python.
Знижується конкуренція серед QA
Середня кількість відгуків на одну вакансію на DOU у вересні зросла до 30,34 відгуку. Вплинуло незначне зменшення кількості вакансій та дещо більша активність кандидатів, ніж у серпні.
Конкуренція за місяць зменшилась у 18 категоріях, у двох залишилась на тому ж рівні, у 34 зросла.
Найбільша кількість відгуків на вакансію традиційно припадає на Front-end — 106,6 у вересні. З липня їх кількість зростає.
На другому місці QA — 78,1 відгуку. Тут ситуація протилежна. Конкуренція знижується починаючи з лютого цього року (тоді було в середньому 114 відгуків на вакансію).
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На третьому місці Java з 61,2 відгука на вакансію.
У дизайні та продакт-менеджменті рекордні показники у вересні — 50 і 30,5 відгуку відповідно. Рекорд також у Unity — 46,5 відгуку.
20 найактивніших компаній вересня за кількістю розміщених вакансій
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