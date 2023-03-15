Кому призначаються пенсії зі зменшенням пенсійного віку — Finance.ua

Кому призначаються пенсії зі зменшенням пенсійного віку Сьогодні 20:07 — Особисті фінанси

Категорії осіб, які мають право на пенсію зі зменшенням пенсійного віку, визначено статтею 55 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Пенсії із зменшенням пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», надаються особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, за наявності відповідного страхового стажу, зменшеного на кількість років зменшення пенсійного віку (у підсумку страховий стаж не може бути менше 15 років).

Йдеться про такі категорії осіб.

1. Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС вік виходу на пенсію зменшується на 5, 8 або 10 років, в залежності від часу та тривалості роботи в зоні відчуження.

За наявності стажу на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників (у чоловіків — 10 років і більше, у жінок — 7 років 6 місяців і більше) пенсійний вік додатково зменшується на 3 роки.

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За наявності стажу роботи з шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників (у чоловіків — 12 років 6 місяців і більше, у жінок — 10 років і більше) пенсійний вік додатково зменшується на 1 рік.

2. Потерпілим від Чорнобильської катастрофи вік виходу на пенсію зменшується від 1 до 10 років, в залежності від зони радіологічного забруднення, де проживала/працювала особа та тривалості проживання/роботи;

За наявності стажу на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників (у чоловіків — 10 років і більше, у жінок — 7 років 6 місяців і більше) пенсійний вік додатково зменшується на 2 роки.

За наявності стажу роботи з шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників (у чоловіків — 12 років 6 місяців і більше, у жінок — 10 років і більше) пенсійний вік додатково зменшується на 1 рік.

Довідка Finance.ua:

у рамках індексації пенсій, яка стартувала 1 березня, виплати деяких українців зросли на 1500 грн. Українці, які ще не знають, на скільки збільшиться розмір їхніх пенсій у рамках березневої індексації, можуть самостійно перевірити результати перерахунку. Як це зробити — розповіли тут;

після індексації пенсій з 1 березня середній розмір виплат перевищить 5 тисяч гривень.



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