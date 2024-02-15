Кому підходить спрощений режим трудових відносин — Finance.ua

Кому підходить спрощений режим трудових відносин Сьогодні 09:44 — Особисті фінанси

Кому підходить спрощений режим трудових відносин

У липні 2022 року в українському трудовому законодавстві з’явилося нове поняття — «спрощений режим регулювання трудових відносин». Що це таке, кому підходить і які його особливості - пояснили експерти Юридичного порадника ВПО

Кому підходить спрощений режим трудових відносин

Спрощений режим застосовується до трудових відносин, що виникають:

між працівником та роботодавцем, який є суб'єктом малого або середнього підприємництва з середньою кількістю працівників за звітний період (календарний рік) не більше 250 осіб;

або

між роботодавцем та працівником, розмір заробітної плати якого за місяць становить понад вісім розмірів мінімальної заробітної плати (тобто, більше 56 800 грн — з 1 січня 2024 р., та 64 000 грн — з 1 квітня 2024 р.)Зверніть увагу! За таких умов спрощений режим є добровільним, а не обов’язковим.

Особливості спрощеного режиму порівняно з традиційним

Трудовий договір укладається в письмовій формі державною мовою у двох примірниках (по одному примірнику для кожної із сторін).

Такий режим передбачає можливість встановлення індивідуальних умов праці працівника безпосередньо у трудовому договорі.

Наприклад: сторони трудового договору можуть на власний розсуд за взаємною згодою врегулювати свої відносини в частині виникнення і припинення трудових відносин, системи оплати праці, норм праці, розміру заробітної плати, надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат, норм робочого часу та відпочинку з додержанням нормальної тривалості робочого часу на тиждень, тривалості щотижневого безперервного відпочинку та інших прав і гарантій.

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Зверніть увагу! У всякому разі такий трудовий договір НЕ може погіршувати становище працівника, порівняно з тими гарантіями, які надає трудове законодавство за звичайного трудового режиму.

На роботодавця не поширюються вимоги щодо ведення документації з кадрових питань, прийняття локальних нормативних актів та організаційно-розпорядчої документації.

Щорічні оплачувані відпустки та відпустки без збереження заробітної плати надаються працівникам з урахуванням таких особливостей:

за бажанням працівника щорічна відпустка може бути поділена на частини будь-якої тривалості або надана повної тривалості;

відпустка «за свій рахунок» за згодою сторін може надаватися більше ніж на 15 календарних днів на рік.



Роботодавець може розірвати трудовий договір, обгрунтувавши причини такого розірвання та надавши працівнику компенсацію в розмірі не менше:

половини мінімальної заробітної плати (МЗП) — якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить не більше 30 днів;

одної МЗП — якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить понад 30 днів;



трьох МЗП — якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить понад 1 рік;



п’яти МЗП — якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить понад 2 роки.



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Трудовий договір розривається за ініціативою роботодавця шляхом підписання додаткової угоди про розірвання трудового договору або в односторонньому порядку шляхом надсилання працівнику у спосіб, передбачений в самому договорі, або рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення офіційного повідомлення про розірвання трудового договору.

Важливо! У разі надсилання працівнику повідомлення про розірвання трудового договору засобами поштового зв’язку трудовий договір вважається розірваним з наступного робочого дня після дати вручення працівнику офіційного повідомлення роботодавця про розірвання трудового договору або через сім календарних днів з дня надходження поштового відправлення роботодавця у поштове відділення за адресою працівника.

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