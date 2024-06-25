Комплексне відновлення: як громади можуть отримати міжнародне фінансування — Finance.ua

Комплексне відновлення: як громади можуть отримати міжнародне фінансування Сьогодні 12:38 — Особисті фінанси

Комплексне відновлення: як громади можуть отримати міжнародне фінансування

Протягом весни поточного року кількість територіальних громад, які почали розробляти програми комплексного відновлення (ПКВ) зросла більш ніж на третину.

Про це під час засідання Робочої групи Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування щодо визначення пріоритетів та заходів з питань комплексного відновлення територій повідомила Голова Комітету і очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

Чому це корисно?

Враховуючи те, що у фокусі розробки ПКВ — якісне за багатьма параметрами планування відновлення, цей документ, по-перше, може стати основою для створення містобудівної документації, яку з 1 січня 2025 року обовʼязково повинна мати кожна українська територіальна громада, і, по-друге, допоможе їм отримати міжнародне фінансування на проєкти відновлення загальною сумою в щонайменше 1 млрд євро.

За її словами, протягом весни поточного року громади почали активіше включатися у процеси створення програм свого комплексного відновлення — станом на початок березня до розробки ПКВ були долучені 151 громада, а станом на початок червня — вже 200. Почасти, це можна пояснити, з одного боку, готовими кейсами щодо створення ПКВ, на які інші громади можуть спиратися, а з іншого — отриманням міжнародного фінансування проєктів з відновлення тими громадами, які здійснили максимально якісне планування.

«Наразі українські територіальні громади все більше включаються у створення ПКВ, оскільки розуміють, що повноцінне відновлення можливе тільки за умови його якісного планування. У перспективі, це дає їх можливість отримати міжнародне фінансування - в рамках Першого компоненту плану Ukraine Facility на потреби відбудови та відновлення передбачено 1 млрд євро Ці кошти розподілятимуться відповідно до пріоритетів, визначених громадами в рамках децентралізаційної реформи», — пояснила Шуляк.

Ще один з факторів на користь наявності ПКВ — розробка нової містобудівної документації. Якісна програма комплексного відновлення може лягти в її основу. Згідно з законом, з 1 січня 2025 року таку документацію зобовʼязана представити кожна українська територіальна громадам. Тому громади, які ще не приступили до створення ПКВ і, відповідно, містобудівної документації, мають не зволікати з цим.

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На користь створення якісної містобудівної документації говорить, зокрема, негативний досвід Полтавщини. На її території місцева влада вирішила створити індустріальний парк, але зʼясувалося, що без містобудівної документації його неможливо зареєструвати.

Втім, у випадку Полтавщини є і позитивний приклад — при створенні ПКВ місцева влада досить глибоко проаналізувала стан фонду соціального житла — висновки такого аналізу знадобляться при реалізації положень нової житлової політики, тож цей аспект громадам теж важливо враховувати і пропрацьовувати.

«Ще один надважливий аспект, який потрібно враховувати при створення ПКВ — кількість зруйнованих і пошкоджених в результаті війни обʼєктів. Дані про них потрібно вносити у Реєстр пошкодженого і зруйнованого майна, який у майбутньому стане основою для визначення розмірів репарацій від рф», — резюмувала Шуляк.

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