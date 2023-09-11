Громади отримають майже пів мільярда гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії - Мінінфраструктури — Finance.ua

Громади отримають майже пів мільярда гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії - Мінінфраструктури Сьогодні 12:35 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення розподілити субвенцію з державного бюджету в обсязі майже пів мільярда гривень.

Про це повідомили в Мінсоцполітики.

Кошти будуть виділені з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Вони підуть на проєкти у Донецькій, Сумській, Харківській і Рівненській областях.

Зокрема, у Харківській області планується відновити 17 пошкоджених об'єктів — буде проведено капітальний ремонт у 16 багатоквартирних житлових будинках та відновлено систему водопостачання.

У місті Добропілля Донецької області буде реалізований проект капітального ремонту споруди цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі.

100 мільйонів гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії будуть скеровані на будівництво нового лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб у м. Клевань Рівненської області.

Ще 200 мільйонів гривень надійдуть до міста Суми для реконструкції об'єкта водовідведення, який є важливим для громади.

Довідково

Пріоритезація проектів, на які виділяються кошти з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії розраховується за формулою, яка включає в себе, зокрема:

показник рівня потреб;

охоплення (кількість населення, чиї потреби задовольняє проект);

показник невідкладності потреби;

показник додаткового впливу (енергоефективність, підвищення якості довкілля, інклюзивність, створення нових робочих місць тощо)

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