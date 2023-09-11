Громади отримають майже пів мільярда гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії - Мінінфраструктури — Finance.ua
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Громади отримають майже пів мільярда гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії - Мінінфраструктури

Казна та Політика
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Кабінет Міністрів України ухвалив рішення розподілити субвенцію з державного бюджету в обсязі майже пів мільярда гривень.
Про це повідомили в Мінсоцполітики.
Кошти будуть виділені з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Вони підуть на проєкти у Донецькій, Сумській, Харківській і Рівненській областях.
Зокрема, у Харківській області планується відновити 17 пошкоджених об'єктів — буде проведено капітальний ремонт у 16 багатоквартирних житлових будинках та відновлено систему водопостачання.
У місті Добропілля Донецької області буде реалізований проект капітального ремонту споруди цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі.
100 мільйонів гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії будуть скеровані на будівництво нового лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб у м. Клевань Рівненської області.
Ще 200 мільйонів гривень надійдуть до міста Суми для реконструкції об'єкта водовідведення, який є важливим для громади.
Довідково
Пріоритезація проектів, на які виділяються кошти з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії розраховується за формулою, яка включає в себе, зокрема:
  • показник рівня потреб;
  • охоплення (кількість населення, чиї потреби задовольняє проект);
  • показник невідкладності потреби;
  • показник додаткового впливу (енергоефективність, підвищення якості довкілля, інклюзивність, створення нових робочих місць тощо)

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За матеріалами:
Finance.ua
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