Компенсацію за безкоштовне розміщення ВПО зможуть отримати більше організацій — Finance.ua
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Компенсацію за безкоштовне розміщення ВПО зможуть отримати більше організацій

Казна та Політика
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Компенсацію за безкоштовне розміщення ВПО зможуть отримати більше організацій
Компенсацію за безкоштовне розміщення ВПО зможуть отримати більше організацій
Мінреінтеграції напрацьовує можливості для надання компенсацій благодійним та громадським організаціям за безоплатне розміщення ВПО.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
«Це питання серед інших розглядалося під час засідання Рад з питань ВПО при Київській обласній військовій адміністрації», — сказано в повідомленні.
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Компенсація за спожиті комунальні послуги під час розміщення ВПО надається:
  • сільським, селищним та міським радам для комунальних підприємств, установ і закладів територіальної громади, а також державним закладам освіти;
  • районним держадміністраціям для підприємств, установ і закладів, які діють на основі спільної комунальної власності територіальних громад району та перебувають в управлінні районних рад;
  • підприємствам, установам і закладам спільної комунальної власності територіальних громад області, що перебувають в управлінні обласних рад, а також державним закладам освіти;
  • фізичним особам-підприємцям, приватним підприємствам, установам і закладам, які розміщені на території відповідних областей (крім приватних закладів освіти).
«Водночас неприбуткові громадські об'єднання і благодійні організації також беруть участь у розміщенні ВПО, але зазначений Порядок не передбачає надання їм компенсації», — зазначили в міністерстві.
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У зв’язку з цим Мінреінтеграції розпочало роботу і вже працює над змінами до Порядку отримання компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення ВПО. Зокрема, в частині розширення категорій установ, які також зможуть отримувати таку компенсацію.
Так, планується надати можливість ГО та БФ зі статусом неприбуткових організацій, на базі майна яких облаштовані місця безоплатного тимчасового проживання ВПО, отримувати компенсації.
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За матеріалами:
Finance.ua
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