Компанія Xiaomi презентувала новий найбюджетніший смартфон від бренду Poco (фото) — Finance.ua

Компанія Xiaomi презентувала новий найбюджетніший смартфон від бренду Poco (фото) Сьогодні 05:17 — Фондовий ринок

Компанія Xiaomi презентувала новий недорогий смартфон від бренду Poco. Модель Poco C61 отримала швидкий екран, подвійну камеру, і великий обсяг пам’яті. При цьому вартість смартфону не перевищує $100.

Про це пише Gizchina.

«Родзинкою» смартфону є його дизайн. Зовні пристрій практично не відрізняється від камерофона Xiaomi 13 Ultra

Водночас це один із небагатьох смартфонів компанії на чистому Android 14 без фірмової оболонки.

Характеристики Poco C61

Екран: 6,71', IPS, роздільна здатність 1650×720, кадрова частота 90 Гц, яскравість до 500 ніт, скло Corning Gorilla Glass 3.

Процесор: MediaTek Helio G36.

Пам’ять: 4/6 ГБ ОЗП і 64 або 128 ГБ постійної пам’яті з можливістю збільшення до 1 ТБ за допомогою microSD.

Фото/відео: 5-мегапіксельна селфі-камера і два модулі на 8+0.08 мегапікселів.

Акумулятор: 5000 мАг з підтримкою зарядки на 10 Вт.

У смартфона також є сканер відбитка пальців, порт 3,5 мм для дротових навушників, а також підтримка 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0 і GPS.

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Виробник обіцяє для Poco C61 не менше трьох років підтримки оновленням системи безпеки.

Poco C61 вже надійшов у продаж в Індії за ціною $90 за версію на 4/64 ГБ і $100 за 6/128 ГБ.

Чи буде він продаватися в Європі, не згадується. У будь-якому разі, скоро його напевно можна буде знайти на торгових майданчиках на кшталт AliExpress.

УНІАН За матеріалами:

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