Компанія Xiaomi презентувала новий найбюджетніший смартфон від бренду Poco (фото) — Finance.ua
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Компанія Xiaomi презентувала новий найбюджетніший смартфон від бренду Poco (фото)

Фондовий ринок
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Компанія Xiaomi презентувала новий недорогий смартфон від бренду Poco. Модель Poco C61 отримала швидкий екран, подвійну камеру, і великий обсяг пам’яті. При цьому вартість смартфону не перевищує $100.
Про це пише Gizchina.
«Родзинкою» смартфону є його дизайн. Зовні пристрій практично не відрізняється від камерофона Xiaomi 13 Ultra.
Водночас це один із небагатьох смартфонів компанії на чистому Android 14 без фірмової оболонки.
Компанія Xiaomi презентувала новий найбюджетніший смартфон від бренду Poco (фото)

Характеристики Poco C61

  • Екран: 6,71', IPS, роздільна здатність 1650×720, кадрова частота 90 Гц, яскравість до 500 ніт, скло Corning Gorilla Glass 3.
  • Процесор: MediaTek Helio G36.
  • Пам’ять: 4/6 ГБ ОЗП і 64 або 128 ГБ постійної пам’яті з можливістю збільшення до 1 ТБ за допомогою microSD.
  • Фото/відео: 5-мегапіксельна селфі-камера і два модулі на 8+0.08 мегапікселів.
  • Акумулятор: 5000 мАг з підтримкою зарядки на 10 Вт.
У смартфона також є сканер відбитка пальців, порт 3,5 мм для дротових навушників, а також підтримка 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0 і GPS.
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Виробник обіцяє для Poco C61 не менше трьох років підтримки оновленням системи безпеки.
Poco C61 вже надійшов у продаж в Індії за ціною $90 за версію на 4/64 ГБ і $100 за 6/128 ГБ.
Чи буде він продаватися в Європі, не згадується. У будь-якому разі, скоро його напевно можна буде знайти на торгових майданчиках на кшталт AliExpress.
За матеріалами:
УНІАН
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