Характеристики камери Xiaomi 14 Ultra розкрито до презентації — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Характеристики камери Xiaomi 14 Ultra розкрито до презентації

Фондовий ринок
32
Характеристики камери Xiaomi 14 Ultra розкрито до презентації
Характеристики камери Xiaomi 14 Ultra розкрито до презентації
У своєму недавньому звіті у соцмережі Weibo він перерахував ключові технічні характеристики основної камери майбутньої новинки популярного бренду.
За словами інформатора, тильний модуль Xiaomi 14 Ultra, як і у його попередника, буде включати чотири датчики з роздільною здатністю 50 Мп. Головною відмінністю між моделями стане розширений діапазон регулювання діафрагми у новинки — від f/1.6 до f/4.0. Крім того, джерело згадало, що камера гаджета підтримуватиме нативний оптичний зум з коефіцієнтами 0,5x, 3,2x та 5x.
Згідно з попередніми інсайдерськими публікаціями, Xiaomi 14 Ultra отримає процесор Snapdragon 8 Gen 3, акумулятор ємністю 5500 мАг, AMOLED-екран з роздільною здатністю 2K і частотою 120 Гц, а також 32-мегапіксельну фронталку та фірмову прошивку HyperOS із коробки. Точна дата презентації смартфона невідома, однак у мережі вважають, що пристрій представлять у березні 2024 року.
За матеріалами:
iLenta
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.