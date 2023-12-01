Характеристики камери Xiaomi 14 Ultra розкрито до презентації — Finance.ua

Характеристики камери Xiaomi 14 Ultra розкрито до презентації Сьогодні 02:15 — Фондовий ринок

Характеристики камери Xiaomi 14 Ultra розкрито до презентації

У своєму недавньому звіті у соцмережі Weibo він перерахував ключові технічні характеристики основної камери майбутньої новинки популярного бренду.

За словами інформатора, тильний модуль Xiaomi 14 Ultra, як і у його попередника, буде включати чотири датчики з роздільною здатністю 50 Мп. Головною відмінністю між моделями стане розширений діапазон регулювання діафрагми у новинки — від f/1.6 до f/4.0. Крім того, джерело згадало, що камера гаджета підтримуватиме нативний оптичний зум з коефіцієнтами 0,5x, 3,2x та 5x.

Згідно з попередніми інсайдерськими публікаціями, Xiaomi 14 Ultra отримає процесор Snapdragon 8 Gen 3, акумулятор ємністю 5500 мАг, AMOLED-екран з роздільною здатністю 2K і частотою 120 Гц, а також 32-мегапіксельну фронталку та фірмову прошивку HyperOS із коробки. Точна дата презентації смартфона невідома, однак у мережі вважають, що пристрій представлять у березні 2024 року.

iLenta За матеріалами:

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