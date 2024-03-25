Xiaomi представила новий смартфон з цікавим дизайном (фото) — Finance.ua
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Xiaomi представила новий смартфон з цікавим дизайном (фото)

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Xiaomi представила новий смартфон з цікавим дизайном (фото)
Xiaomi представила новий смартфон з цікавим дизайном (фото), Фото: Xiaomi
Xiaomi представила нове покоління Xiaomi Civi — це нетипова для компанії лінійка смартфонів, головною фішкою якої є дизайн. Виробник називає Civi 4 Pro «найкрасивішим телефоном компанії».
Окрім цікавого дизайну, смартфон першим на ринку отримав процесор Snapdragon 8s Gen 3, який є спрощеною версією Snapdragon 8 Gen 3. Його продуктивності точно вистачить для всіх сучасних ігор.
Також Xiaomi робить ставку на фотоможливості: Civi 4 Pro став першим нефлагманським смартфоном компанії з камерою Leica.
Xiaomi представила новий смартфон з цікавим дизайном (фото)
У девайса при собі тріо камер на 64+50+12 Мп, у ролі основного сенсора використовується OmniVision OV50E. Виріз під подвійну фронталку (32+32 Мп) перекочував прямо з Civi 3.
Ще у смартфона приємні габарити. Товщина — 7,45 мм, пристрій помітно тонший за конкурентів.
До того ж у Civi невелика вага — 180 грамів. Спереду гаджет виділяється 6,55-дюймовим AMOLED-дисплеєм з «мікрозігнутими краями» і технологією для захисту від випадкових торкань. Роздільна здатність екрана — 1,5К, панель підтримує частоту оновлення 120 Гц.
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Xiaomi називає Civi 4 Pro найкращим апаратом у лінійці Civi за автономністю.
Смартфон отримав акумулятор ємністю 4700 мАг, заявлений показник автономної роботи — 1,4 дня. Підтримується і реактивна зарядка на 67 Вт.

Скільки коштуватиме новий смартфон

  • Xiaomi Civi 4 Pro: 12+256 ГБ — 2999 юанів (~16 000 грн);
  • Xiaomi Civi 4 Pro: 12+512 ГБ — 3299 юанів (~17 700 грн);
  • Xiaomi Civi 4 Pro: 16+512 ТБ — 3599 юанів (~20 000 грн).
Поки що смартфон представлений для китайського ринку, але його реліз пізніше відбудеться і на міжнародному ринку під брендом Redmi.
За матеріалами:
УНІАН
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