Компанія OnePlus презентувала новий смартгодинник: які функції зʼявилися — Finance.ua

Компанія OnePlus презентувала новий смартгодинник: які функції зʼявилися 23.02.2025, 01:02 — Технології&Авто

Компанія OnePlus презентувала новий смартгодинник: які функції зʼявилися

Компанія OnePlus випустила третє покоління розумних годинників Watch 3. Новинка отримала оновлений дизайн, просунуті функції відстеження здоров’я і ще кращу автономність.

Про це пише FoneArena.

Які нові «фішки» зʼявилися

OLED-дисплей став трохи більшим (1,5 дюйма) і яскравішим (2200 ніт), а рамки — тоншими.

Читайте також Casio випустить годинник з карбоновим безелем із вуглецевого волокна

Корпус, як і раніше, з нержавіючої сталі, але є і новий титановий фізичний безель. Також з’явилася головка, що обертається, для навігації по інтерфейсу.

Одна з головних фішок годинника — автономність. Виробник заявив, що пристрій може працювати до 5 днів, з режимом енергоощадження цей показник збільшується до 16 днів. У цьому плані OnePlus помітно обходить головних гравців на ринку, включно з Apple Watch Series 9 і Pixel Watch 3.

З функцій здоров’я є все те, що пропонують сучасні смарт-годинники, плюс Watch 3 отримав датчик температури зап’ястя, восьмиканальний оптичний сенсор пульсу і 16-канальний пульсоксиметр.

Читайте також Ціни на годинники Rolex зросли через рекордне здорожчання золота

Ще є нова фішка під назвою «60-секундна перевірка здоров’я», яка аналізує пульс, рівень кисню в крові, температуру, психічний стан, температуру зап’ястя і показники сну.

Серед інших оновлень — понад 100 спортивних режимів, двочастотний GPS-модуль, корпус із захистом IP68 і нова оболонка Wear OS 5. У Європі OnePlus Watch 3 коштує 329 євро (~14 300 грн). Продажі почнуться 25 лютого.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.