Компанія Nestle планує скорочення витрат і реорганізацію бізнесу — Finance.ua

Компанія Nestle планує скорочення витрат і реорганізацію бізнесу Сьогодні 23:23 — Фондовий ринок

Компанія Nestle планує скорочення витрат і реорганізацію бізнесу

Компанія Nestle, яка продовжує працювати на ринку рф, планує посилити рекламу та маркетинг, скоротити витрати щонайменше на 2,8 млрд доларів до 2027 року, а також створити окремий глобальний підрозділ для бізнесу з виробництва води та преміум-напоїв.

Про це повідомляє Reuters.

Скорочення витрат

Nestle, власник таких брендів, як Nescafe, KitKat і Milo, заявила, що має намір досягти економії витрат у розмірі щонайменше 2,5 млрд швейцарських франків (2,83 млрд дол) до 2027 року на додаток до поточної економії у розмірі близько 1,2 млрд швейцарських франків.

Читайте також В Україні внесли Nestle до переліку міжнародних спонсорів війни

Генеральний директор Лоран Фрейкс очолив Nestle у вересні, замінивши звільненого Марка Шнайдера, який протягом кількох кварталів розчаровував інвесторів слабким зростанням обсягів продажів.

Під керівництвом Шнайдера Nestle скоротила свій маркетинговий та рекламний бюджет, а також зменшила інвестиції в інновації під час пандемії COVID-19, що призвела до значних витрат.

Прогноз щодо продажів

Компанія прогнозує середньострокове органічне зростання продажів на рівні понад 4% за нормального операційного середовища, а базову маржу прибутку від торгівельних операцій — на рівні 17%.

Читайте також Ford скоротить 14% робочих місць в Європі

Це порівняно з органічним зростанням продажів приблизно на 2%, яке очікується за рік, що закінчується 31 грудня.

Компанія збільшить інвестиції в рекламу та маркетинг до 9% від загального обсягу продажів до 2025 року, щоб підтримати зростання.

Востаннє Nestle витрачала таку частку своїх продажів на маркетинг у 2019 році.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.