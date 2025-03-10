Компанія Mercedes-Benz планує випустити 17 нових електромобілів — Finance.ua

Компанія Mercedes-Benz планує випустити 17 нових електромобілів 10.03.2025, 00:34 — Технології&Авто

Компанія Mercedes-Benz планує випустити 17 нових електромобілів

Mercedes-Benz готується до неймовірно насиченого періоду: протягом наступних кількох років німецький люксовий бренд планує випустити 17 електромобілів та 19 моделей з двигунами внутрішнього згоряння.

Портфоліо буде кардинально оновлено, включаючи як абсолютно новий CLA, так і фейсліфтинг S-Class. Серед новинок — електричні седани C-Class та E-Class, а також менший G-Class. Підрозділ AMG також не відстає, готуючи пару ексклюзивних електромобілів.

Проте, схоже, що у високопродуктивного підрозділу з Аффальтербаха є ще більше сюрпризів. На додаток до вже анонсованих електричного седана та позашляховика, планується створення ще більш захоплюючого автомобіля.

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Autocar повідомляє, що концептуальний суперкар буде представлений вже до середини 2025 року. Очікується, що цей «гарячий» електромобіль використовуватиме аксіально-потокові електродвигуни, які також будуть встановлені на спеціалізовані AMG-седан та позашляховик, про які ми вже згадували. Перший стане непрямим спадкоємцем GT 4-Door Coupe, коли надійде у продаж у 2026 році, а другий з’явиться незабаром після цього.

Двигуни були розроблені компанією Yasa, що належить Mercedes, яка також постачає своє обладнання Lamborghini Temerario та Revuelto. Jaguar C-X75 використовував чотиримоторну установку від Yasa, а нещодавно — концепт Vision One-Eleven. Новий «гарячий» електромобіль, як стверджується, успадкує риси концепту 2023 року, який віддавав шану серії експериментальних прототипів C111 1970-х років, деякі з яких мали роторні двигуни.

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Інсайдер Mercedes, на якого посилається Autocar, стверджує, що новий концепт електричного суперкара «не надто відрізняється» від One-Eleven. Акумулятор наступного покоління, можливо, твердотілий, може забезпечувати енергією аксіально-потокові двигуни. Лише минулого тижня прототип EQS з твердотілими акумуляторами вийшов на дорожні випробування, обіцяючи максимальний запас ходу понад 1000 кілометрів.

Проте, концепт суперкара не буде орієнтований на подолання великих відстаней на одному заряді. Цю роль виконав Vision EQXX, відомий як «найефективніший Mercedes-Benz в історії». Безіменний «гарячий» електромобіль, як стверджується, буде зосереджений на продуктивності, можливо, завоювавши титул найшвидшого AMG в історії. Йому доведеться повалити з трону GT 63 S E Performance, який розганяється до 100 км/год за 2,8 секунди, що на десяту частку секунди швидше, ніж потужний AMG One.

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