Mercedes оновить седан S-Class — Finance.ua

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Mercedes оновить седан S-Class

Фондовий ринок
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Mercedes оновить седан S-Class
Mercedes оновить седан S-Class
Представницький седан Mercedes-Benz S-Class у 2026 році чекає велике оновлення. Про це повідомили у самій компанії, яка пережила спад продажів у 2024 році і тепер готова докласти максимальних зусиль для відновлення своїх позицій на ринку, передає Motor1.com.
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Перед виходом наступного покоління Mercedes-Benz S-Class виробник вирішив оновити поточну модель, представлену 5 років тому. Передбачається, що більшість грошей німці спрямували на модернізацію бензинових і дизельних моторів, щоб привести їх у відповідність майбутнім екологічним нормам «Євро-7».
Рестайлінг Mercedes-Benz S-Class не єдине оновлення модельного ряду німецького виробника. Зокрема у поточному році відбудеться прем’єра третього покоління Mercedes-Benz CLA із двигунами внутрішнього згоряння та електромоторами.
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Крім того, у Mercedes-Benz підтвердили плани щодо випуску суто електричних версій GLC та C-Class. Загалом до кінця 2026 року німці мають намір випустити десятки оновлених та нових моделей.
В Україні седан Mercedes-Benz S-Class коштує від 6,5 млн грн. Йдеться про 313-сильну дизельну версію із АКПП.
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За матеріалами:
mmr.ua
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