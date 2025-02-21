Mercedes оновить седан S-Class — Finance.ua

Mercedes оновить седан S-Class Сьогодні 23:21 — Фондовий ринок

Mercedes оновить седан S-Class

Представницький седан Mercedes-Benz S-Class у 2026 році чекає велике оновлення. Про це повідомили у самій компанії, яка пережила спад продажів у 2024 році і тепер готова докласти максимальних зусиль для відновлення своїх позицій на ринку, передає Motor1.com.

Перед виходом наступного покоління Mercedes-Benz S-Class виробник вирішив оновити поточну модель, представлену 5 років тому. Передбачається, що більшість грошей німці спрямували на модернізацію бензинових і дизельних моторів, щоб привести їх у відповідність майбутнім екологічним нормам «Євро-7».

Рестайлінг Mercedes-Benz S-Class не єдине оновлення модельного ряду німецького виробника. Зокрема у поточному році відбудеться прем’єра третього покоління Mercedes-Benz CLA із двигунами внутрішнього згоряння та електромоторами.

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Крім того, у Mercedes-Benz підтвердили плани щодо випуску суто електричних версій GLC та C-Class. Загалом до кінця 2026 року німці мають намір випустити десятки оновлених та нових моделей.

В Україні седан Mercedes-Benz S-Class коштує від 6,5 млн грн. Йдеться про 313-сильну дизельну версію із АКПП.

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