Компанія Маска незабаром представить покращену версію чат-бота Grok — Finance.ua
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Компанія Маска незабаром представить покращену версію чат-бота Grok

Технології&Авто
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Компанія Маска незабаром представить покращену версію чат-бота Grok
Компанія Маска незабаром представить покращену версію чат-бота Grok
У стартапі Ілона Маска зі штучного інтелекту xAI заявили, що невдовзі запустять покращену версію свого чат-бота Grok.
Про це повідомляє Reuters.
У компанії додали, що оновлена версія Grok-1.5 буде доступна для перших тестувальників і існуючих користувачів Grok на платформі соціальної мережі X «найближчими днями».
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Зазначається, що одним із найпомітніших покращень у новій версії буде продуктивність чат-бота у кодуванні та вирішуванні математичних завдань.
Минулого року Маск запустив xAI, щоб створити, за його словами, «штучний інтелект, який максимально шукає правду».
Раніше американський мільярдер і гендиректор соцмережі Х Ілон Маск заявив, що ШІ чат-бот Grok від компанії xAI буде доступний для всіх преміум-підписників платформи X.
За матеріалами:
Укрінформ
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