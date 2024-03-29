Компанія Маска незабаром представить покращену версію чат-бота Grok — Finance.ua

Компанія Маска незабаром представить покращену версію чат-бота Grok Сьогодні 22:26 — Технології&Авто

Компанія Маска незабаром представить покращену версію чат-бота Grok

У стартапі Ілона Маска зі штучного інтелекту xAI заявили, що невдовзі запустять покращену версію свого чат-бота Grok.

Про це повідомляє Reuters

У компанії додали, що оновлена версія Grok-1.5 буде доступна для перших тестувальників і існуючих користувачів Grok на платформі соціальної мережі X «найближчими днями».

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Зазначається, що одним із найпомітніших покращень у новій версії буде продуктивність чат-бота у кодуванні та вирішуванні математичних завдань.

Минулого року Маск запустив xAI, щоб створити, за його словами, «штучний інтелект, який максимально шукає правду».

Раніше американський мільярдер і гендиректор соцмережі Х Ілон Маск заявив , що ШІ чат-бот Grok від компанії xAI буде доступний для всіх преміум-підписників платформи X.

Укрінформ За матеріалами:

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