Компанія HD Hyundai відкрила представництво в Україні — Finance.ua

Компанія HD Hyundai відкрила представництво в Україні Сьогодні 15:32 — Фондовий ринок

Компанія HD Hyundai відкрила представництво в Україні

У вівторок, 28 січня, в Україні відкрила представництво південнокорейська компанія HD Hyundai XiteSolution, яка планує створити митно-логістичний хаб для важкої будівельної техніки у західній Україні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Відбулось офіційне відкриття представництва компанії HD Hyundai XiteSolution за участі керівництва компанії на чолі зі старшим віце-президентом HD Hyundai XiteSolution та HD Hyundai Infracore, керівником HD Hyundai Group з проєктів відновлення України, паном Мун Чже-Йонгом, представників уряду, Міністерства економіки України, Міністерства розвитку громад та територій України, банківського та приватного сектору», — сказано в повідомленні.

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Під час презентації компанія оголосила про наміри активно долучитися до проєктів відбудови. HD Hyundai XiteSolution вивчає можливості розміщення виробничих потужностей для крупновузлового складання окремих видів важкої будівельної техніки в Україні.

Додатково компанія планує відкрити митно-логістичний хаб для будівельної техніки та продукції Hyundai у одній із західних областей України, а також створити три сучасних тренінгових центри для навчання користувачів та обслуговуючого персоналу важкої техніки.

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«Ми в HD Hyundai XiteSolution розглядаємо Україну як один із найважливіших перспективних ринків. Ринок будівельної техніки має значний потенціал з огляду на зростання потреб у відновленні інфраструктури. Відкриття нашого представництва в Києві є частиною нашої стратегії підтримки української економіки. HD Hyundai прагне відігравати провідну та ключову роль, не обмежуючись постачанням обладнання, а пропонуючи розумні технології та стратегії відновлення. Наша мета — сприяти створенню сучасної, інноваційної інфраструктури, яка стане основою для майбутнього розвитку України», — наголосив Мун Чже-Йонг.

Перші тренінгові центри будуть розташовані у Київській та Львівській областях та будуть оснащені відповідною технікою, симуляторами, та полігонами для навчання роботі з важкою технікою. Особлива увага буде приділятися роботі з обладнанням, яке відповідає стандартам Tier 4 Interim та Tier 4 Final. В планах компанії також оновлення навчального центру Агенції відновлення та розвитку інфраструктури у Білій Церкві Київської області.

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