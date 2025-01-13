Hyundai представила свій інноваційний цифровий дисплей — Finance.ua

Hyundai представила свій інноваційний цифровий дисплей Сьогодні 05:02 — Технології&Авто

Hyundai представила свій інноваційний цифровий дисплей

На виставці CES 2025 у Лас-Вегасі Hyundai Mobis представила свою інноваційну розробку — цифрове лобове скло з інтегрованою системою проєкції. Ця технологія, що є вдосконаленим варіантом Head-Up Display (HUD), обіцяє перенести взаємодію водія з автомобілем на цілком новий рівень.

Нове цифрове скло Hyundai поєднує прозорість на рівні 90% із можливістю відображення інформації безпосередньо на лобовому склі. Серед даних, доступних для проєкції: навігаційні маршрути, інформація про погоду, дані з камер, зокрема «сліпі зони», а також попередження про дорожні умови, наприклад, позначення ям чи інших перешкод.

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Система використовує доповнену реальність, дозволяючи вимикати непотрібні зони екрана, щоб мінімізувати відволікання водія. Технологія призначена не лише для підвищення безпеки, а й для зручності: наприклад, під час заряджання електромобіля вона може відтворювати відео або показувати мультимедійний контент.

Hyundai підтвердила, що серійне виробництво цього лобового скла розпочнеться у 2027 році, і вони будуть доступні на масовому ринку.

Конкуренція в сегменті HUD зростає. Як повідомляють ЗМІ, BMW раніше представила iDrive Panoramic HUD, проте рішення Hyundai пропонує ширший функціонал завдяки інтеграції даних із камер та використанню справжньої доповненої реальності, що робить керування інтуїтивним і безпечним.

Ampercar За матеріалами:

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