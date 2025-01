Hyundai показала доступнішу альтернативу розкішним Bentley і Maybach (фото) — Finance.ua

Hyundai показала доступнішу альтернативу розкішним Bentley і Maybach (фото) 10.01.2025, 00:09 — Технології&Авто

Hyundai показала доступнішу альтернативу розкішним Bentley і Maybach (фото)

Genesis GV80 Coupe отримав особливу версію One of One. Преміальному кросоверу від Hyundai додали шику.

Про авто розповіли на сайті Genesis.

Лінійка One of One — ексклюзив від Hyundai. Це програма персоналізації, покликана зробити моделі Genesis розкішнішими.

Новий Genesis GV80 Coupe One of One позиціонують, як доступнішу альтернативу дорогим Bentley та Maybach. Зовні купе-кросовер вирізняється двоколірним забарвленням та особливими колісними дисками.

Салон Genesis GV80 Coupe One of One оздобили дорогою синьою шкірою та карбоном. Комплектація кросовера максимальна, тобто є чотиризонний клімат-контроль, сканер відбитків пальців, паркувальний автопілот із дистанційним керуванням, електропривід, підігрів та вентиляція сидінь.

Характеристики Genesis GV80 Coupe One of One не розкривають. Як відомо, стандартний купе-кросовер у топових версіях пропонують із 3,5-літровими V6 твін-турбо на 380 і 415 сил. Він оснащений 8-ступінчастим автоматом і повним приводом.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.