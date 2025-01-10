Hyundai показала доступнішу альтернативу розкішним Bentley і Maybach (фото) — Finance.ua

Hyundai показала доступнішу альтернативу розкішним Bentley і Maybach (фото)
Genesis GV80 Coupe отримав особливу версію One of One. Преміальному кросоверу від Hyundai додали шику.
Про авто розповіли на сайті Genesis.
Лінійка One of One — ексклюзив від Hyundai. Це програма персоналізації, покликана зробити моделі Genesis розкішнішими.
Новий Genesis GV80 Coupe One of One позиціонують, як доступнішу альтернативу дорогим Bentley та Maybach. Зовні купе-кросовер вирізняється двоколірним забарвленням та особливими колісними дисками.
Салон Genesis GV80 Coupe One of One оздобили дорогою синьою шкірою та карбоном. Комплектація кросовера максимальна, тобто є чотиризонний клімат-контроль, сканер відбитків пальців, паркувальний автопілот із дистанційним керуванням, електропривід, підігрів та вентиляція сидінь.
Характеристики Genesis GV80 Coupe One of One не розкривають. Як відомо, стандартний купе-кросовер у топових версіях пропонують із 3,5-літровими V6 твін-турбо на 380 і 415 сил. Він оснащений 8-ступінчастим автоматом і повним приводом.
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