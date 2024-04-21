Компанія Dell скорочує штат працівників: у чому причина — Finance.ua

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Компанія Dell скорочує штат працівників: у чому причина

Фондовий ринок
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Компанія Dell скорочує штат працівників: у чому причина
Компанія Dell скорочує штат працівників: у чому причина, Фото: freepik
Американська компанія Dell Technologies оголосила про скорочення штату в межах ширшої ініціативи зі зменшення витрат, яка передбачала обмеження зовнішнього найму та реорганізацію співробітників.
Про це повідомляє Reuters.
Як зазначили в агентстві, станом на 2 лютого 2024 року в компанії працювали майже 120 000 співробітників, порівняно зі 126 000 роком раніше.
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Звільнення відбулися після того, як повільний попит на персональні комп’ютери Dell протягом майже двох років призвів до 11% падіння прибутку компанії в четвертому кварталі.
Попри те, що Dell застерігає від короткострокових викликів, компанія очікує, що в 2025 фінансовому році попит покращиться, а ціноутворення стане більш конкурентоспроможним.
«Виробничі витрати можуть зрости і, ймовірно продовжуватиме скорочуватися чистий дохід інших наших компаній у результаті зміни наших комерційних відносин з VMware», — уточнили представники корпорації.
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Dell викупила акції, пов’язані зі своєю часткою у виробника програмного забезпечення VMware.
Виробник мікросхем Broadcom завершив придбання VMware за 69 мільярдів доларів США минулого року, йдеться в матеріалі.
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