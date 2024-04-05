Amazon скорочує сотні робочих місць у підрозділі хмарних обчислень — Finance.ua
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Amazon скорочує сотні робочих місць у підрозділі хмарних обчислень

Фондовий ринок
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Amazon скорочує сотні робочих місць у підрозділі хмарних обчислень
Amazon скорочує сотні робочих місць у підрозділі хмарних обчислень
Amazon.com Inc. скорочує сотні робочих місць у хмарному підрозділі, що вплине на співробітників відділу продажу та маркетингу, а також на команду, яка розробляє технології для магазинів.
Про це пише Bloomberg.
Представник Amazon Web Services повідомив, що компанія визначила кілька цільових областей, які необхідно оптимізувати, щоб продовжувати концентрувати зусилля на ключових стратегічних сферах. За його словами, Amazon намагатиметься знайти нові посади для скорочених співробітників.
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Зростання продажів AWS, найбільшого продавця орендованих обчислювальних потужностей та сховищ даних, минулого року сповільнилося до рекордно низького рівня, оскільки корпоративні клієнти скорочують витрати та відкладають проєкти модернізації технологій.
Скорочення технологічної команди магазинів Amazon відбулося того ж тижня, коли компанія підтвердила, що прибере систему безкасових покупок Just Walk Out із продуктових магазинів Amazon Fresh у США, замінивши її на автоматизований візок для продуктів.
За матеріалами:
Forbes.ua
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