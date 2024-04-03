Amazon закриває проєкт безкасових магазинів Just Walk Out — Finance.ua

Amazon закриває проєкт безкасових магазинів Just Walk Out Сьогодні 16:40 — Технології&Авто

Amazon закриває проєкт безкасових магазинів Just Walk Out

Компанія Amazon заявила, що відмовляється від своєї концепції магазинів Just Walk Out у продуктових магазинах Amazon Fresh.

Про це пише Еngadget з посиланням на The Information.

Amazon відкрила перші магазини, які працюють за політикою Just Walk Out у 2018 році. У них не було кас. Суть в тому, що покупцю не потрібно підходити до каси та розраховуватися. На вході треба просто просканувати QR-код, а далі система з відеокамер та датчиків сама розбереться, які продукти взяв покупець, та спише гроші з карти на виході.

Як повідомляє The Information, виявилось, що процес не був повністю автоматизованим. На додачу до ШІ система покладалася й на співробітників з Індії. Вони переглядали відео з камер та вносили в електронний кошик всі продукти, які обрали покупці.

Компанія намагалася продати технологію іншим організаціям, але не вийшло. Крім того, на Amazon подавали до суду за несанкціонований збір біометричних даних.

Клієнти часто скаржилися, що їм пізно приходила квитанція про оплату. У результаті Amazon прийняла рішення закрити ці магазини в США, але залишити частину точок у Великій Британії.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.