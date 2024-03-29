Amazon інвестує ще $2,75 мільярда у ШІ-стартап Anthropic — Finance.ua

Amazon інвестує ще $2,75 мільярда у ШІ-стартап Anthropic Сьогодні 02:26 — Фондовий ринок

Amazon інвестує ще $2,75 мільярда у ШІ-стартап Anthropic

Американська компанія Amazon Inc. заявила про інвестування додаткових $2,75 мільярда у стартап зі штучного інтелекту Anthropic.

Про це повідомляє Bloomberg

Завдяки цьому загальні інвестиції Amazon у стартап відомого розробника так званих генеративних інструментів штучного інтелекту, здатних генерувати текст і аналіз, сягнули вже $4 мільярдів.

У межах цієї угоди Amazon має право внести додаткові кошти у формі конвертованої позики за умови, що зробить це до кінця березня.

Anthropic у свою чергу погодилася використовувати центри обробки даних Amazon Web Services для забезпечення деяких своїх операцій, а також використовувати комп’ютерні чипи Amazon, створені на замовлення.

Компанія Anthropic, що базується у Сан-Франциско, також взяла на себе зобов’язання використовувати чипи від Google.

Укрінформ За матеріалами:

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