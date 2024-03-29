Amazon інвестує ще $2,75 мільярда у ШІ-стартап Anthropic — Finance.ua

Amazon інвестує ще $2,75 мільярда у ШІ-стартап Anthropic
Американська компанія Amazon Inc. заявила про інвестування додаткових $2,75 мільярда у стартап зі штучного інтелекту Anthropic.
Про це повідомляє Bloomberg.
Завдяки цьому загальні інвестиції Amazon у стартап відомого розробника так званих генеративних інструментів штучного інтелекту, здатних генерувати текст і аналіз, сягнули вже $4 мільярдів.
У межах цієї угоди Amazon має право внести додаткові кошти у формі конвертованої позики за умови, що зробить це до кінця березня.
Anthropic у свою чергу погодилася використовувати центри обробки даних Amazon Web Services для забезпечення деяких своїх операцій, а також використовувати комп’ютерні чипи Amazon, створені на замовлення.
Компанія Anthropic, що базується у Сан-Франциско, також взяла на себе зобов’язання використовувати чипи від Google.
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