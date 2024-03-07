Amazon планує запустити дата-центри та інвестувати понад $5,3 млрд у Саудівську Аравію — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Amazon планує запустити дата-центри та інвестувати понад $5,3 млрд у Саудівську Аравію

Фондовий ринок
0
Amazon планує запустити дата-центри та інвестувати понад $5,3 млрд у Саудівську Аравію
Amazon планує запустити дата-центри та інвестувати понад $5,3 млрд у Саудівську Аравію
Amazon Web Services (AWS) планує запустити дата-центри у Саудівській Аравії в 2026 році та інвестувати в країну понад $5,3 млрд, повідомляє Reuters.
Amazon та її конкуренти, такі як Alphabet і Microsoft заявили, що збільшать свої інвестиції, в першу чергу в дата-центри, щоб підтримати зростаюче впровадження технологій штучного інтелекту.
Читайте також
Компанія Amazon зазначила, що серед її клієнтів у Саудівській Аравії, які використовують AWS для виконання робочих навантажень, є такі компанії, як Saudi Telecom Company SJSC, Seera Holding і Mobily.
Apple і Amazon на чолі зі своїм підрозділом AWS вели переговори з урядом міста Ер-Ріяд про інвестування в Саудівську Аравію ще у 2017 році.
Минулого місяця голова Державного інвестиційного фонду Саудівської Аравії (PIF) назвав королівство потенційним центром для розвитку ШІ за межами США, посилаючись на його енергетичні ресурси та фінансові можливості.
За матеріалами:
Speka
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.