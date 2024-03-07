Amazon планує запустити дата-центри та інвестувати понад $5,3 млрд у Саудівську Аравію — Finance.ua

Amazon планує запустити дата-центри та інвестувати понад $5,3 млрд у Саудівську Аравію 07.03.2024, 00:41 — Фондовий ринок

Amazon планує запустити дата-центри та інвестувати понад $5,3 млрд у Саудівську Аравію

Amazon Web Services (AWS) планує запустити дата-центри у Саудівській Аравії в 2026 році та інвестувати в країну понад $5,3 млрд, повідомляє Reuters.

Amazon та її конкуренти, такі як Alphabet і Microsoft заявили, що збільшать свої інвестиції, в першу чергу в дата-центри, щоб підтримати зростаюче впровадження технологій штучного інтелекту.

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Компанія Amazon зазначила, що серед її клієнтів у Саудівській Аравії, які використовують AWS для виконання робочих навантажень, є такі компанії, як Saudi Telecom Company SJSC, Seera Holding і Mobily.

Apple і Amazon на чолі зі своїм підрозділом AWS вели переговори з урядом міста Ер-Ріяд про інвестування в Саудівську Аравію ще у 2017 році.

Минулого місяця голова Державного інвестиційного фонду Саудівської Аравії (PIF) назвав королівство потенційним центром для розвитку ШІ за межами США, посилаючись на його енергетичні ресурси та фінансові можливості.

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