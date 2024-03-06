Amazon запустить конкурента супутникового інтернету Starlink уже у квітні — Finance.ua

Amazon запустить конкурента супутникового інтернету Starlink уже у квітні 06.03.2024, 00:22 — Технології&Авто

Amazon запустить конкурента супутникового інтернету Starlink уже у квітні

Amazon протестує антени для проєкту глобального супутникового зв’язку Project Kuiper. Очікується, що він стане головним конкурентом Starlink компанії SpaceX.

Федеральна комісія зі зв’язку (FCC) схвалила заявку дочірньої компанії Amazon, Kuiper Systems, на тимчасове використання до тисячі прототипів антен на території США. Розробник готується до масового виробництва цих пристроїв і розгортання супутникового інтернету.

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Компанія планує тестувати антени протягом шести місяців, починаючи з квітня. Одночасно Amazon запустить не більше 200 абонентських терміналів, щоб детально оцінити ефективність кожної антени в різних умовах. Бета-тестування з першими комерційними клієнтами планують провести в другій половині року.

За даними ЗМІ, користувачам запропонують три варіанти антен для різних категорій: портативні пристрої зі швидкістю до 100 Мбіт/с, стандартні антени зі швидкістю до 400 Мбіт/с і пристрої корпоративного класу зі швидкістю до 1 Гбіт/с. Таким чином провайдер прагне розширити аудиторію потенційних клієнтів.

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Ціну поки що не розкривають, проте Amazon раніше заявляла, що запропонує антену, яка здатна підтримувати швидкість до 400 Мбіт/с, за вартістю менше ніж $400. У рамках Project Kuiper компанія запустила тільки два прототипи супутників.

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