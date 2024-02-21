Безос заробив мільярди на продажі акцій Amazon — Finance.ua

Безос заробив мільярди на продажі акцій Amazon
Засновник та колишній глава Amazon.com Inc. Джефф Безос продав ще 14 мільйонів акцій компанії на суму 2,4 млрд доларів.
Про це повідомляє Bloomberg в середу, 21 лютого.
Бізнесмен реалізував 14 мільйонів акцій Amazon 16−20 лютого. Таким чином Безос завершив свій план з продажу до 50 млн акцій компанії.
До цього він продав ще 36 мільйонів акцій Amazon. Загалом Безос продав акцій на суму понад 8 млрд доларів.
Безосу належать акції Amazon на суму 164 млрд доларів. Загальні статки бізнесмена — 191 млрд доларів, згідно з індексом Bloomberg Billionaires.
Зазначається, що акції Amazon подорожчали на 72% за останні 12 місяців.
Нагадаємо, Безос 7−8 лютого продав 12 млн акцій компанії на загальну суму близько $2,04 млрд, йдеться в документах, надісланих до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC).
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