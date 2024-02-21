Безос заробив мільярди на продажі акцій Amazon — Finance.ua

Безос заробив мільярди на продажі акцій Amazon Сьогодні 18:30 — Фондовий ринок

Безос заробив мільярди на продажі акцій Amazon

Засновник та колишній глава Amazon.com Inc. Джефф Безос продав ще 14 мільйонів акцій компанії на суму 2,4 млрд доларів.

Про це повідомляє Bloomberg в середу, 21 лютого.

Бізнесмен реалізував 14 мільйонів акцій Amazon 16−20 лютого. Таким чином Безос завершив свій план з продажу до 50 млн акцій компанії.

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До цього він продав ще 36 мільйонів акцій Amazon. Загалом Безос продав акцій на суму понад 8 млрд доларів.

Безосу належать акції Amazon на суму 164 млрд доларів. Загальні статки бізнесмена — 191 млрд доларів, згідно з індексом Bloomberg Billionaires.

Зазначається, що акції Amazon подорожчали на 72% за останні 12 місяців.

Нагадаємо, Безос 7−8 лютого продав 12 млн акцій компанії на загальну суму близько $2,04 млрд, йдеться в документах, надісланих до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC).

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