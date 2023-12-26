Blue Origin Джеффа Безоса зацікавилася аерокосмічною компанією ULA — Finance.ua
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Blue Origin Джеффа Безоса зацікавилася аерокосмічною компанією ULA

Фондовий ринок
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Blue Origin Джеффа Безоса зацікавилася аерокосмічною компанією ULA
Blue Origin Джеффа Безоса зацікавилася аерокосмічною компанією ULA
Blue Origin Джеффа Безоса та фонд прямих інвестицій Cerberus зацікавлені в тому, щоб придбати аерокосмічну компанію United Launch Alliance (ULA).
Про це повідомляє Reuters із посиланням на The Wall Street Journal.
Зацікавленість в ULA проявив також виробник бізнес-джетів Textron. Це сталося після відповідної заяви генерального директора компанії Торі Бруно в інтерв'ю Bloomberg News.
«Якби я купував космічний бізнес, я б звернув увагу на ULA», — казав він у жовтні.
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Як відомо, United Launch Alliance перебуває у власності Lockheed Martin і Boeing — вони володіють ULA в рівних долях. Компанія була створена в 2006 році та займається виробництвом й запуском у космос ракет-носіїв і космічних апаратів.
Приватні фірми виявляють інтерес до космічних компаній, які мають доступ до державних контрактів — сегменту, в якому домінує SpaceX мільярдера Ілона Маска.
До слова, 19 грудня Blue Origin здійснила успішний запуск своєї суборбітальної пілотованої ракети New Shepard. В межах нової місії компанія відправила у космос 33 наукові та дослідницькі вантажі, а також 38 тис. листівок Club for the Future.
За матеріалами:
mezha.media
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