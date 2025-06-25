АРМА провело огляд арештованого заводу Медведчука та Козака — «Керамбуд» Сьогодні 17:22 — Фондовий ринок

Уповноважені особи центрального апарату Національного агентства з розшуку та менеджменту активів спільно з працівниками Західного МТУ АРМА здійснили виїзний огляд арештованого стратегічного активу — підприємства ТОВ «Керамбуд».

Завод спеціалізується на виробництві будівельної цегли та входить до числа найбільших виробників цього виду продукції у західному регіоні України.

Завод оснащений сучасним високотехнологічним обладнанням німецького виробництва та має повністю автоматизований цикл виробництва.

Потужності підприємства дозволяють виготовляти до 4 мільйонів одиниць продукції щомісяця.

У рамках встановлених процедур Агентство вже забезпечило проведення незалежної оцінки активу, згідно з результатами якої ринкова вартість заводу становить 246 216 830 грн.

За результатами огляду не виявлено порушень чи фактів використання активу. Раніше під час огляду іншого арештованого заводу Медведчука та Козака — ТОВ «Бетонбуд» — працівники АРМА встановили факти його незаконного використання та використання спеціального транспорту, який також було арештовано.

Нагадаємо, у травні 2025 року АРМА розпочало конкурс з пошуку управителя для цього активу. Наразі тривають попередні ринкові консультації, за результатами яких буде сформовано чіткі критерії та кваліфікаційні вимоги до потенційних управителів. Після завершення етапу консультацій АРМА оприлюднить актив на електронному майданчику Prozorro.

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