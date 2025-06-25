Санаторій «Жовтень»: чому АРМА відхилило першого учасника конкурсу на управління активом — Finance.ua

Санаторій «Жовтень»: чому АРМА відхилило першого учасника конкурсу на управління активом Сьогодні 14:23 — Фондовий ринок

Санаторій «Жовтень»: чому АРМА відхилило першого учасника конкурсу на управління активом

АРМА завершило перевірку тендерної документації в частині технічної специфікації ТОВ «Компанія Константа 2020» — одного з учасників конкурсу на відбір управителя арештованим майновим комплексом санаторію «Жовтень».

За результатами всебічного аналізу поданих матеріалів, Агентством ухвалено рішення про відхилення ТОВ «Компанія Константа 2020» через невідповідність технічної специфікації тендерної пропозиції вимогам конкурсу.

У чому річ

Виявлено істотні порушення, які унеможливлюють участь компанії у процедурі відбору управителя.

АРМА наголошує: допуск до управління активами держави можливий виключно для доброчесних, професійних і незаангажованих суб’єктів.

Жодні компанії, які демонструють низьку прозорість, мають зв’язки з недоброчесними практиками чи пов’язані з країною-агресором, не отримають можливості управляти активами, що перебувають під арештом. Наразі триває перевірка документації другого учасника конкурсу.

Раніше Національне агентство з розшуку та менеджменту активів розпочало на Prozorro відбір управителя для санаторію «Жовтень», розташованого в престижному районі Конча-Заспа на Столичному шосе.

Довідка Finance.ua:

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) успішно списало понад 9 мільйонів гривень з банківських рахунків депутата міської ради, який підозрюється у низці тяжких злочинів. Кошти тепер працюватимуть на економіку України.

АРМА реалізує партії арештованої скляної продукції, що належить ТОВ «Торговий дім «Гомельскло-Україна». Активи реалізуються через систему Прозорро. Продажі у межах чотирьох відкритих онлайн-аукціонів, призначених на 10 травня 2025 року.

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