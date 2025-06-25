Санаторій «Жовтень»: чому АРМА відхилило першого учасника конкурсу на управління активом — Finance.ua
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Санаторій «Жовтень»: чому АРМА відхилило першого учасника конкурсу на управління активом

Фондовий ринок
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Санаторій «Жовтень»: чому АРМА відхилило першого учасника конкурсу на управління активом
Санаторій «Жовтень»: чому АРМА відхилило першого учасника конкурсу на управління активом
АРМА завершило перевірку тендерної документації в частині технічної специфікації ТОВ «Компанія Константа 2020» — одного з учасників конкурсу на відбір управителя арештованим майновим комплексом санаторію «Жовтень».
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За результатами всебічного аналізу поданих матеріалів, Агентством ухвалено рішення про відхилення ТОВ «Компанія Константа 2020» через невідповідність технічної специфікації тендерної пропозиції вимогам конкурсу.
У чому річ
Виявлено істотні порушення, які унеможливлюють участь компанії у процедурі відбору управителя.
АРМА наголошує: допуск до управління активами держави можливий виключно для доброчесних, професійних і незаангажованих суб’єктів.
Жодні компанії, які демонструють низьку прозорість, мають зв’язки з недоброчесними практиками чи пов’язані з країною-агресором, не отримають можливості управляти активами, що перебувають під арештом. Наразі триває перевірка документації другого учасника конкурсу.
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Раніше Національне агентство з розшуку та менеджменту активів розпочало на Prozorro відбір управителя для санаторію «Жовтень», розташованого в престижному районі Конча-Заспа на Столичному шосе.

Довідка Finance.ua:

  • Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) успішно списало понад 9 мільйонів гривень з банківських рахунків депутата міської ради, який підозрюється у низці тяжких злочинів. Кошти тепер працюватимуть на економіку України.
  • АРМА реалізує партії арештованої скляної продукції, що належить ТОВ «Торговий дім «Гомельскло-Україна». Активи реалізуються через систему Прозорро. Продажі у межах чотирьох відкритих онлайн-аукціонів, призначених на 10 травня 2025 року.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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