Blue Origin планує відкрити нові стартові майданчики. Дивиться на Європу — Finance.ua
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Blue Origin планує відкрити нові стартові майданчики. Дивиться на Європу

Фондовий ринок
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Blue Origin планує відкрити нові стартові майданчики. Дивиться на Європу
Blue Origin планує відкрити нові стартові майданчики. Дивиться на Європу
Компанія Blue Origin, що належить Джеффу Безосу, оголосила про плани розширити свою діяльність на «Європу та за її межі».
Як повідомляє Financial Times, компанія шукає як потенційних партнерів, так і можливі до покупки активи.
Сам проект знаходиться на ранній стаді, а остаточна локація ще не вибрана.
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Хоча Blue Origin першою успішно запустила, приземлилася та повторно використала ракету, вона відстала від свого конкурента через затримки зі створенням своїх пускових систем. Плани Blue Origin щодо глобального розгортання мережі стартових майданчиків можуть допомогти компанії наздогнати прогрес SpaceX.
Частково це зростання залежить від пошуку місця для міжнародного запуску — компанія вже почала роботу в Техасі, Вашингтоні, Флориді та Алабамі — але нове місце ще не вибрано.
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Компанія також хоче створити новий пусковий комплекс за межами США, хоча пошуки місця все ще знаходяться на ранній стадії. Реалізація плану також включає нові придбання та партнерства за межами США в таких сферах, як виробництво та програмне забезпечення.
«Ми шукаємо все, що ми можемо зробити або придбати, щоб збільшити масштаб, щоб краще обслуговувати наших клієнтів. Це залежить не від розміру, а від того, наскільки це прискорює нашу дорожню карту того, що ми намагаємося зробити» — сказав Боб Сміт, генеральний директор Blue Origin.

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За матеріалами:
Ain.Ua
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