АМКУ оштрафувала «Київводоканал» на понад 10 млн грн — Finance.ua
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АМКУ оштрафувала «Київводоканал» на понад 10 млн грн

Фондовий ринок
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АМКУ оштрафувала «Київводоканал» на понад 10 млн грн
АМКУ оштрафувала «Київводоканал» на понад 10 млн грн
24 червня 2025 року відбулось засідання Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України, на якому прийнято 5 рішень щодо порушення конкурентного законодавства у діях суб’єктів господарювання. Про це повідомляє АМКУ.
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Колегія АМКУ визнала дії «Київводоканалу», які полягають у розробленні та застосуванні Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації міста Києва, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
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За вказане порушення компанію оштрафовано на 10 095 500 гривень та зобов’язано припинити порушення і усунути його наслідки протягом 2 місяців з моменту одержання рішення.
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Раніше у «Київводоканалі» спростували інформацію, про ніби-то підвищення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення. Про це повідомила пресслужба компанії.
Що передувало
У повідомленні зазначено, що сьогодні у соцмережах та Telegram-каналах почала з’являтись інформація про те, що «Київводоканал» ніби-то підняв тарифи на послуги водопостачання та водовідведення у 4 рази.
За матеріалами:
Finance.ua
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