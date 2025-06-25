АМКУ оштрафувала «Київводоканал» на понад 10 млн грн — Finance.ua

АМКУ оштрафувала «Київводоканал» на понад 10 млн грн Сьогодні 12:13 — Фондовий ринок

АМКУ оштрафувала «Київводоканал» на понад 10 млн грн

24 червня 2025 року відбулось засідання Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України, на якому прийнято 5 рішень щодо порушення конкурентного законодавства у діях суб’єктів господарювання. Про це повідомляє АМКУ.

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Колегія АМКУ визнала дії «Київводоканалу», які полягають у розробленні та застосуванні Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації міста Києва, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

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За вказане порушення компанію оштрафовано на 10 095 500 гривень та зобов’язано припинити порушення і усунути його наслідки протягом 2 місяців з моменту одержання рішення.

Раніше у «Київводоканалі» спростували інформацію, про ніби-то підвищення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення. Про це повідомил а пресслужба компанії.

Що передувало

У повідомленні зазначено, що сьогодні у соцмережах та Telegram-каналах почала з’являтись інформація про те, що «Київводоканал» ніби-то підняв тарифи на послуги водопостачання та водовідведення у 4 рази.

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