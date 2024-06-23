Компанія Apple планує випустити тонші версії пристроїв — Марк Гурман Сьогодні 03:01 — Технології&Авто

Компанія Apple планує випустити тонші версії пристроїв — Марк Гурман

Apple планує випуск тонших версій Macbook Pro, Apple Watch та iPhone. Чутки про вихід тоншого iPhone почали циркулювати ще минулого місяця.

Про це сказав Марк Гурман, пише Engadget.

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За словами Гурмана, компанія знаходиться на порозі відкриття «нового класу пристроїв Apple, які мають бути найтоншими та найлегшими продуктами у своїх категоріях у всій індустрії технологій».

Посилаючись на власні джерела, Гурман каже, що компактніший iPhone може з’явитися вже у 2025 році з появою лінійки iPhone 17. Для решти пристроїв, зазначених у звіті, ще немає графіка виходу тонших версій.

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Очікується, що майбутній тонкий iPhone буде дорожчим, ніж поточний iPhone Pro Max, і матиме екран приблизно між розміром екрана Pro Max і стандартного iPhone.

Нагадаємо, компанія Apple представила систему персонального інтелекту Apple Intelligence, яка працює на основі поєднання штучного інтелекту та персональної інформації користувача.

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