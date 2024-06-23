Компанія Apple планує випустити тонші версії пристроїв — Марк Гурман
Apple планує випуск тонших версій Macbook Pro, Apple Watch та iPhone. Чутки про вихід тоншого iPhone почали циркулювати ще минулого місяця.
Про це сказав Марк Гурман, пише Engadget.
За словами Гурмана, компанія знаходиться на порозі відкриття «нового класу пристроїв Apple, які мають бути найтоншими та найлегшими продуктами у своїх категоріях у всій індустрії технологій».
Посилаючись на власні джерела, Гурман каже, що компактніший iPhone може з’явитися вже у 2025 році з появою лінійки iPhone 17. Для решти пристроїв, зазначених у звіті, ще немає графіка виходу тонших версій.
Очікується, що майбутній тонкий iPhone буде дорожчим, ніж поточний iPhone Pro Max, і матиме екран приблизно між розміром екрана Pro Max і стандартного iPhone.
Нагадаємо, компанія Apple представила систему персонального інтелекту Apple Intelligence, яка працює на основі поєднання штучного інтелекту та персональної інформації користувача.
Поділитися новиною