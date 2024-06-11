Apple презентувала систему персонального інтелекту на основі ШІ — Finance.ua
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Apple презентувала систему персонального інтелекту на основі ШІ

Технології&Авто
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Apple презентувала систему персонального інтелекту на основі ШІ
Apple презентувала систему персонального інтелекту на основі ШІ
Компанія Apple представила систему персонального інтелекту Apple Intelligence, яка працює на основі поєднання штучного інтелекту та персональної інформації користувача.
Система буде доступна на iPhone, iPad і комп’ютерах Mac, зазначається в офіційному повідомленні, поширеному компанією.
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«Ми раді представити новий розділ в інноваціях Apple. Система Apple Intelligence змінить те, як користувачі можуть поводитися з нашими продуктами, а також те, що наші продукти можуть зробити для наших користувачів», — заявив у цьому зв’язку генеральний директор компанії Тім Кук.
Він назвав оголошену розробку «унікальним підходом», який поєднує генеративний штучний інтелект з особистим контекстом користувача, щоб дати справді корисну інформацію. Причому, за словами Кука, користувач матиме абсолютно конфіденційний та безпечний доступ до інформації.
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Зокрема, Apple Intelligence відкриває нові способи для користувачів, які можуть покращити свої тексти, впорядкувати пошту, отримати нові можливості помічника Siri тощо.
У компанії зазначають, що Apple Intelligence є продуктом, глибоко інтегрованим в iOS 18, iPadOS 18 і macOS Sequoia. Він використовує потужність чіпів Apple для розуміння та створення мови й зображень, виконання дій у додатках, а також використання особистого контексту для спрощення та прискорення повсякденних завдань.
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Також у компанії уточнюють, що система працюватиме за новим стандартом конфіденційності, який забезпечуватиме Private Cloud Compute у сфері ШІ. Вона матиме можливість змінювати й масштабувати обчислювальну потужність між обробкою на пристроях та більшими серверними моделями, які працюють на виділених серверах Apple.
За матеріалами:
Укрінформ
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