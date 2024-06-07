Apple випустить власну програму для збереження паролів — Finance.ua

Apple випустить власну програму для збереження паролів Сьогодні 23:00 — Технології&Авто

Apple випустить власну програму для збереження паролів

Наступного тижня Apple Inc. представить нову власну програму під назвою Passwords, спрямовану на те, щоб полегшити клієнтам вхід на веб-сайти та у програмне забезпечення.

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією від обізнаних джерел, компанія планує випустити нову програму як частину оновлень операційних систем для iPhone, iPad та Mac. Також програма буде доступна на гарнітурі Vision Pro та пристроях на Windows.

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Очікується, що програмне забезпечення, яке може генерувати паролі та відстежувати їх, буде представлене 10 червня на Всесвітній конференції розробників Apple (WWDC).

Нова програма працюватиме на основі iCloud Keychain — давно існуючого сервісу Apple, який може синхронізувати паролі та інформацію про обліковий запис між різними пристроями.

Програма матиме списки з паролями та логінами, розділеними на різні категорії - наприклад, облікові записи, Wi-Fi мережі та Passkeys, заміна паролів за допомогою біометричних даних.

Крім того, Passwords підтримуватиме автозаповнення при переході на сторінку як і інші менеджери паролів. Також програма підтримувати коди підтвердження, подібне з тим, як це працює у Google Authenticator.

Перетворивши цю функцію на спеціальний додаток, Apple намагається залучити більше людей до використання безпечних паролів та підвищити конфіденційність своїх пристроїв. Але цей крок також посилює конкуренцію із стороннім програмним забезпеченням. Нова програма буде конкурувати з такими менеджерами паролів, як 1Password та LastPass.

Видання пише, що Passwords буде лише малою частиною з того, що Apple покаже на WWDC. Основним фокусом компанії під час конференції буде штучний інтелект, де представлять низку нових функцій на основі технології.

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