Tap to Cash: Apple вдосконалює грошові перекази між користувачами — Finance.ua
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Tap to Cash: Apple вдосконалює грошові перекази між користувачами

Технології&Авто
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Tap to Cash: Apple вдосконалює грошові перекази між користувачами
Tap to Cash: Apple вдосконалює грошові перекази між користувачами
Користувачі Apple зможуть відправляти гроші один одному, просто доторкнувшись своїм iPhone до іншого iPhone або iWatch, завдяки новій функції Tap to Cash. Після оновлення операційної системи, смартфони від Apple отримають можливість безконтактних платежів.
Про це сказано на порталі компанії.
За допомогою Tap to Cash користувачі можуть надсилати й отримувати кошти, тримаючи разом два пристрої iPhone. Наприклад, Tap to Cash можна використати, щоб повернути комусь гроші за вечерю.
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Як повідомила компанія Apple, нова функція переказу коштів дозволяє здійснювати транзакції без розкриття особистої інформації. Крім того, вся платіжна інформація зберігається на спеціальному чіпі Secure Element, що гарантує конфіденційність користувачів, оскільки компанія не зберігає деталі транзакцій.
Восени, з виходом нових гаджетів Apple, нова функція буде доступна в iOS 18 і WatchOS 11. Наразі ці операційні системи доступні лише у бета-версіях для розробників.
За матеріалами:
Novyny.live
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