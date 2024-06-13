Компанія Apple представила CarPlay нового покоління — Finance.ua

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Компанія Apple представила CarPlay нового покоління

Технології&Авто
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Компанія Apple представила CarPlay нового покоління
Компанія Apple представила CarPlay нового покоління
Apple представила CarPlay покоління ще в 2022 році, але фінальну версію оновлення показали лише зараз. Відтепер CarPlay може використовувати одразу кілька екранів у авто для інтеграції своїх функцій.
Таким чином, Apple запрошує автовиробників до спільної розробки інтерфейсу. Новий CarPlay має вільні зони для «динамічного вмісту», які можна заповнити відповідно до потреб виробника.
Ця гнучкість також залишає простір для персональних налаштувань водія. Дизайнер інтерфейсу Apple CarPlay Бен Крік заявив, що автомобілісти зможуть налаштувати все — від дизайну датчиків до графіки та «іконок». Платформа також адаптується до більшості розмірів екрана.
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Нова платформа також може керувати налаштуваннями клімат-контролю, режимами водіння, системами допомоги водієві, камерою тощо. Однак, для більшої інтеграції необхідна підтримка автовиробників.
Компанія Apple представила CarPlay нового покоління
Наразі відомо, що Porsche та Aston Martin оголосили про співпрацю за Apple для інтеграції нового покоління CarPlay у свої майбутні авто.
За матеріалами:
Autogeek
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