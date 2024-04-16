Компанії власника Мегабанку заборгували ФГВФО понад 2,3 млрд грн — Finance.ua

Компанії власника Мегабанку заборгували ФГВФО понад 2,3 млрд грн Сьогодні 15:45 — Фондовий ринок

Компанії власника Мегабанку заборгували ФГВФО понад 2,3 млрд грн

Основний акціонер Мегабанку Віктор Суботін не виконує кредитні зобов’язання перед банком за кредитами, виданими групі його компаній.

Через це Фонд гарантування вкладів фізичних осіб закликав пов’язаних осіб-боржників банку невідкладно повернутися до виконання їхніх кредитних зобов’язань.

«Під час роботи Мегабанку на ринку внаслідок управлінських рішень керівництва банку було оформлено низку кредитних договорів та видано значні кредитні кошти пов’язаним з акціонером банку Віктором Суботіним особам, зокрема, групі компаній, у яких він або члени його родини є бенефіціарами. Станом на сьогодні сукупна заборгованість за означеними кредитними договорами складає понад 2,3 млрд грн», — заявили у Фонді.

Тимчасову адміністрацію у Мегабанк було запроваджено 3 червня 2022 року, ліквідація банку розпочалася 22 липня 2022-го.

У Фонді стверджують, що боржники Мегабанку не виконують кредитні зобов’язання за вказаними кредитами, не здійснюється погашення ані відсотків за користування кредитними коштами, ані основної заборгованості за такими договорами, що продовжує завдавати збитки банку, який доведено до неплатоспроможності внаслідок прийняття ризикованих рішень та безпосередніх дій керівництва Мегабанку.

«Офіційні звернення Мегабанку до позичальників щодо необхідності сплати грошових коштів у рахунок погашення кредитної заборгованості за укладеними з банком договорами ігноруються. Всі ці дії свідчать про навмисне ухиляння від виконання грошових зобов’язань перед Мегабанком», — вважають у Фонді.

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Більше того, ці позичальники замість того, щоб повертати свої борги, користуючись ситуацією в країні, намагаються через суд вивести ліквідну заставу шляхом відмови від подальшого виконання зобов’язань за іпотечними договорами і скасування обтяжень, що позбавить Мегабанк як кредитора можливості отримати задоволення своїх вимог за рахунок заставного майна, або у разі продажу цих кредитів, суттєво знизить грошові надходження, які мають бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів банку.

«Закликаємо боржників Мегабанку терміново повернутися до виконання обов’язків за укладеними з банком кредитними договорами, або якнайшвидше офіційно звернутися до банку щодо розгляду питання про реструктуризацію кредитної заборгованості відповідно до умов, затверджених Фондом гарантування вкладів фізичних осіб для боржників неплатоспроможних банків», — заявили у Фонді.

Станом на 01.04.2024 сума непогашених акцептованих вимог кредиторів Мегабанку складає 7,44 млрд грн. З них 3,52 млрд грн — вимоги Фонду за підсумками виплати гарантованого відшкодування вкладникам Мегабанку та у зв’язку зі здійсненням процедури ліквідації банку.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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