Фонд гарантування продає активи Мегабанку — Finance.ua

Фонд гарантування продає активи Мегабанку Сьогодні 09:30 — Казна та Політика

Фонд гарантування продає активи Мегабанку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж права вимоги за кредитними договорами, що укладені банком з юридичними особами та фізичною особою.

«4 липня 2023 року в системі Prozorro. Продажі відбудеться аукціон з продажу активів АТ „Мегабанк“, який ліквідується Фондом гарантування вкладів. На торги виставлено лот, до складу включено права вимоги за кредитними договорами, що укладені банком з юридичними особами та фізичною особою, а також дебіторська заборгованість. Загалом йдеться про 105 договорів, укладених з 38 контрагентами», — йдеться в повідомленні.

Усі договори є пов’язаними між собою, тому задля максимізації надходжень під час ліквідації банку на продаж виставляються одним лотом.

Загальна заборгованість за договорами, включеними до складу лоту, сягає 2,1 млрд грн. Усі позичальники-юридичні особи є діючими підприємствами і не перебувають у стані припинення. Середній термін прострочки виконання зобов’язань перед банком — до двох років.

При цьому у заставі банку — об'єкти житлової та комерційної нерухомості у Харкові та області (у т.ч. нерухомість, що відноситься до аграрного сектору), рухоме майно та обладнання, цінні папери. Початкова ціна реалізації лота — 2,1 млрд грн.

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Укрінформ За матеріалами:

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