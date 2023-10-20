Повторно виставили на продаж пул кредитів фізосіб «Мегабанку», — ФГВФО Сьогодні 10:15

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на повторний продаж пул кредитів фізичних осіб АТ «Мегабанк» за стартовою ціною у 281,6 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування, передає Укрінформ.

«Пул кредитів фізичних осіб АТ „Мегабанк“ — знову на торгах. Повторна спроба реалізувати активи відбудеться уже 20 жовтня. Одним лотом на торги виставлено права вимоги за 9990 кредитами фізичних осіб та 2282 позиції дебіторської заборгованості», — йдеться в повідомленні.

Об'єднані у пул кредити класифікуються як непрацюючі. Ще однією спільною ознакою активів є місце реєстрації боржників — Східні та Південні регіони України (Миколаївська, Одеська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька та Харківська області).

Загальна заборгованість за включеними до складу пулу договорами складає 281,6 млн грн, що відповідає початковій ціні лота. Торги відбудуться за голландською моделлю аукціону, під час якого початкова вартість лота автоматично покроково знижується, аж поки хтось з учасників не зупинить зниження. Далі відбувається етап закритих цінових пропозицій: інші учасники можуть запропонувати ціну, вищу зафіксованої. Переможцем стає той, хто запропонував найбільшу суму.

Як повідомлялося, Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) запланував аукціон з продажу другого пулу непрацюючих кредитів фізосіб «Мегабанку». Нагадаємо, сума заборгованості українців перед ліквідованими банками, які передані в управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, станом на вересень 2023 року складає 72,5 млрд грн.

Раніше повідомлялося, неплатоспроможні банки, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), у серпні 2023 року спрямували на погашення вимог своїх кредиторів 554,8 млн грн.

Також писали, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж активи 9 банків на загальну суму 12,8 млрд грн.

Укрінформ За матеріалами:

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