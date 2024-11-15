Командир військової частини примушував підлеглих будувати будинки — ДБР — Finance.ua
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Командир військової частини примушував підлеглих будувати будинки — ДБР

Кримінал
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Командир військової частини примушував підлеглих будувати будинки — ДБР
Командир військової частини примушував підлеглих будувати будинки — ДБР, Фото: dbr.gov.ua
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру однієї з військових частин Дніпропетровщини, який примусив підлеглих працювати на приватному будівництві для своїх близьких родичів.
Про це повідомляється на сайті ДБР.
П’ять військовослужбовців, починаючи з 2022 року, зводили будинки для матері та тещі підполковника. Два двоповерхові котеджі підлеглі будували з фундаменту, також начальник «замовив» у домі для матері зону барбекю. У разі відмови працювати командир погрожував бійцям відправити їх на передову в найгарячіші точки.
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Військовослужбовці майже три роки не з’являлись на службі, але щомісячно отримували повне грошове забезпечення, включаючи додаткову винагороду за виконання ними бойових (спеціальних) завдань.
Загальна сума збитків державі складає 2,5 млн гривень.
Правоохоронці провели 12 обшуків за місцем проживання та роботи командира та його підлеглих, а також в автомобілях, якими вони користуються. Під час слідчих дій вилучено документи щодо нарахованої та виплаченої заробітної плати військовослужбовцям, відомості про їх «заступання» в добові наряди, особові справи, мобільні телефони, чорнові записи щодо будівництва.
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Командира військової частини затримали та повідомили про підозру у перевищенні влади та службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану, що заподіяло тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 426−1 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
За матеріалами:
Finance.ua
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