Колишнього секретаря Київради підозрюють у допомозі підлеглому ухилитися від служби та розтраті 700 тисяч гривень — Finance.ua

Колишнього секретаря Київради підозрюють у допомозі підлеглому ухилитися від служби та розтраті 700 тисяч гривень Сьогодні 19:23 — Кримінал

Колишнього секретаря Київради підозрюють у допомозі підлеглому ухилитися від служби та розтраті 700 тисяч гривень, Фото: gp.gov.ua

Колишнього заступника міського голови — секретаря Київської міської ради, депутата Київської міської ради IX скликання підозрюють у тому, що він виплачував зарплату мобілізованому працівнику, що призвело до державних збитків на суму майже 700 тисяч гривень.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Зазначається, що йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України. Санкції статей передбачають покарання до 10 років позбавлення волі.

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Правоохоронці встановили, що посадовець в 2022—2023 роках безпідставно нараховував та виплатив співробітнику апарату Київської міської ради заробітну плату, тим самим заподіявши шкоду державі на суму майже 700 тис. грн.

Працівник апарату, якому було виплачено кошти, вступивши до лав Збройних Cил України отримував відповідне грошове забезпечення як військовослужбовець. Водночас він продовжував з липня 2022 року по березень 2023 року безпідставно отримувати заробітну плату.

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Крім цього, підозрюваний посадовець направив лист до Київської міської військово-цивільної адміністрації із клопотанням відрядити мобілізованого працівника для роботи у Київській міській раді.

Таким чином, мобілізований працівник фактично ухилився від проходження військової служби, до військової частини не прибув, жодних завдань з оборони України не виконував. Обвинувальний акт стосовно нього наразі перебуває на розгляді в суді.

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