Коли українцям не заплатять за перебування на лікарняному — Finance.ua

Коли українцям не заплатять за перебування на лікарняному Сьогодні 12:16 — Особисті фінанси

Коли українцям не заплатять за перебування на лікарняному

Українціям розповіли, в яких випадках вони не можуть розраховувати на лікарняний за законом. Про це пише «Юридичний телеграм».

Відповідно до ст. 16 ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» допомога по тимчасовій непрацездатності не надається в деяких випажках.

у разі одержання особою травми або її захворювання при вчиненні нею кримінального правопорушення;

у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров’ю з метою ухилення від роботи чи інших обов’язків або симуляції хвороби;

за час перебування під арештом і за час проведення судово-медичної експертизи;

за час примусового лікування, призначеного за судовим рішенням;

у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних із таким сп’янінням;

за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням;

за період тимчасової непрацездатності, зазначений у листку непрацездатності, визнаному необґрунтованим. Окрім цього, особи, які порушують встановлений лікарем режим чи рекомендації, а також не з’являються без поважних причин на медичний огляд — втрачають право на допомогу по тимчасовій непрацездатності (з дня допущення порушення).

Нагадаємо, уже майже два роки як лікарі фактично відмовились від паперових бланків листків непрацездатності, натомість вони використовують цифрові інструменти для формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність (МВТН).У МОЗ розповідають, що в електронній системі охорони здоров’я вже створено понад 20 млн МВТН. На основі таких медичних висновків формується електронний лікарняний.

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Виписка паперових лікарняних змушувала лікаря виділяти досить тривалий час прийому на виконання не медичної, а скоріше канцелярської роботи: заповнення граф щодо паспортних даних пацієнта, адреси і місця роботи, які часом пацієнт і не завжди точно пам’ятає.

Усе це дуже затягувало процес, і виписування листка непрацездатності інколи могло тривати вдвічі довше, ніж весь прийом пацієнта із розбиранням скарг, призначенням лікування та рекомендаціями.

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